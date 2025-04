Petróleo-el crudo sube tras las sanciones a irán y la caída de las reservas de crudo en eeuu

Por Georgina McCartney y Jeslyn Lerh

SINGAPUR, 23 abr (Reuters) - Los precios del petróleo subían el miércoles, extendiendo las ganancias del día anterior, en un momento en que los inversores sopesaban una nueva ronda de sanciones de Estados Unidos a Irán, una caída en las existencias de crudo de EEUU y un tono más moderado del presidente Donald Trump hacia la Reserva Federal. Los futuros del crudo Brent subían 55 centavos, o un 0,8%, a 67,99 dólares el barril a las 0400 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate subía 54 centavos, o un 0,9%, a 64,21 dólares el barril. Estados Unidos emitió el martes nuevas sanciones contra el magnate iraní del transporte de gas licuado de petróleo y crudo Seyed Asadoollah Emamjomeh y su red corporativa. La red de Emamjomeh es responsable del envío de cientos de millones de dólares en gas licuado de petróleo y crudo iraní a los mercados extranjeros, dijo el Tesoro de EEUU en un comunicado. "Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra el suministro energético iraní, lo que preocupó a los mercados", dijo Priyanka Sachdeva, analista de mercados de Phillip Nova.

Los dos precios de referencia de esta mañana también se vieron respaldados por la esperanza de un giro positivo entre Estados Unidos y China sobre los aranceles a la importación, dijo Sachdeva. Trump dio marcha atrás el martes en la idea de despedir al presidente de la Fed, Jerome Powell, tras días de intensificación de las críticas por no recortar los tipos de interés. Trump también señaló la posibilidad de reducir los aranceles a las importaciones chinas. Mientras tanto, los inventarios de crudo en Estados Unidos cayeron en unos 4,6 millones de barriles la semana pasada, dijeron el martes fuentes del mercado citando datos del Instituto Estadounidense del Petróleo (API, por sus siglas en inglés). El miércoles a las 1430 GMT se publicarán los datos oficiales sobre las existencias de petróleo en EEUU. Analistas estimaron en promedio una caída de 800.000 barriles en las existencias de crudo de Estados Unidos la semana pasada, mostró un sondeo de Reuters. Trump dijo a periodistas el martes que sería "amable" en las negociaciones con China y que los aranceles caerían significativamente tras un acuerdo, pero no a cero. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que cree que habrá una desescalada en la tensión comercial entre China y Estados Unidos, pero que las negociaciones aún no han comenzado y serían un "esfuerzo", dijo a Reuters una persona que escuchó su presentación a puerta cerrada a los inversores en una conferencia de JP Morgan.

Los aranceles comerciales han lastrado los futuros del crudo ante la preocupación de los inversores por su potencial para ralentizar el crecimiento económico mundial. (Información de Georgina McCartney en Houston y Jeslyn Lerh en Singapur; edición de Jacqueline Wong y Christopher Cushing; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)