PETRÓLEO - El crudo sube tras tocar su mínimo en un mes, con el exceso de oferta en la mira

Por Colleen Howe y Siyi Liu

PEKÍN/SINGAPUR, 26 nov (Reuters) -

Los precios del petróleo avanzaban el miércoles después de caer a mínimos de un mes en la sesión anterior, aunque un esperado exceso de oferta y un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania limitaban las ganancias. Los futuros del crudo Brent subían 28 centavos, o un 0,45%, a US$62,76 el barril a las 0708 GMT, mientras que los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate ganaban 26 centavos, o un 0,45%, a US$58,27 el barril.

"Las leves ganancias parecen más un respiro técnico que una tendencia", dijo Priyanka Sachdeva, analista de mercado de Phillip Nova. "Cualquier repunte que veamos —hoy o en el futuro— está impulsado en gran medida por señales de inventarios más suaves y focos de cobertura de cortos, pero estos picos serán efímeros y frágiles".

"El mercado sigue estando fundamentalmente sesgado a la baja, con los inversores valorando cada vez más un 2026 con exceso de oferta y sin un catalizador de demanda convincente para compensarlo".

Tanto el crudo Brent como el WTI bajaban 89 centavos el martes después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijera a los líderes europeos que estaba dispuesto a avanzar en un marco respaldado por Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia, en el que solo quedan algunos puntos de desacuerdo.

"Si se cierra, el acuerdo podría desmantelar rápidamente las sanciones occidentales a las exportaciones rusas de energía", lo que podría impulsar los precios del WTI a alrededor de US$55, dijo el analista de mercado de IG Tony Sycamore en una nota a clientes.

"Por ahora, el mercado espera más claridad, pero el riesgo parece ser de precios más bajos a menos que las conversaciones se tambaleen".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que ordenó a sus representantes que se reunieran por separado con el presidente ruso, Vladimir Putin, y con representantes ucranianos, mientras que un responsable ucraniano dijo que Zelenski podría visitar EEUU en los próximos días para finalizar un acuerdo.

Reino Unido, Europa y EEUU han endurecido recientemente las sanciones a Rusia en una campaña de presión cada vez mayor, y las compras de petróleo ruso por parte de India —un comprador clave— alcanzarán en diciembre su nivel más bajo en tres años.

Las existencias estadounidenses de crudo cedían la semana pasada, mientras que los inventarios de combustible aumentaron, según informaron el martes fuentes del mercado, basándose en cifras del Instituto Estadounidense del Petróleo (API, por sus siglas en inglés). Según un sondeo de Reuters, las reservas de crudo estadounidenses habían aumentado en 1,86 millones de barriles en la semana que finalizó el 21 de noviembre.

Los datos oficiales de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés) se publicarán el miércoles a las 1530 GMT.

Los precios del crudo han recibido cierto apoyo de las expectativas de un posible recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal de EEUU en diciembre, tras la publicación de datos económicos que muestran un menor gasto minorista y una menor inflación. más bajos estimularían el crecimiento económico e impulsarían la demanda de petróleo. (Información de Colleen Howe en Pekín y Siyi Liu en Singapur; edición de Kevin Buckland, Thomas Derpinghaus y Tomasz Janowski; editado en español por Patrycja Dobrowolska)