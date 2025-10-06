Petróleo: el crudo sube un 1% tras un aumento de la producción de la OPEP+ menor de lo esperado

Por Emily Chow y Trixie Yap

SINGAPUR, 6 oct (Reuters) -

Los precios del petróleo subían alrededor de 1% el lunes, después de que el aumento de la producción previsto por la OPEP+ para noviembre fuera más modesto de lo esperado, atenuando algunas preocupaciones sobre las adiciones de oferta, aunque es probable que las débiles perspectivas de la demanda limiten las ganancias a corto plazo. Los futuros del crudo Brent subían 67 centavos, o 1%, hasta los US$65,2 por barril, a las 0625 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate cotizaba a US$61,54, con un alza de 66 centavos, o 1,1%.

“El repunte de los precios se ha visto impulsado principalmente por la decisión de la OPEP+ de aumentar la producción el mes que viene por debajo de lo esperado, ya que el grupo pretende amortiguar la reciente caída de los mercados del petróleo”, dijo la analista independiente Tina Teng.

El domingo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), más Rusia y algunos pequeños productores, anunció que aumentaría la producción a partir de noviembre en 137.000 barriles diarios (bpd), el mismo modesto incremento mensual que en octubre, en un contexto de persistente preocupación por un inminente exceso de oferta.

En vísperas de la reunión, algunas fuentes señalaron que, aunque Rusia abogaba por un aumento de 137.000 bpd para evitar presiones sobre los precios, Arabia Saudí habría preferido duplicar, triplicar o incluso cuadruplicar esa cifra para recuperar cuota de mercado más rápidamente.

A corto plazo, algunos analistas esperan que la temporada de mantenimiento de las refinerías que se iniciará próximamente en Oriente Medio ayude a contener los precios.

“El mantenimiento de las refinerías de Oriente Medio en el cuarto trimestre, superior a lo habitual, dejará más crudo disponible para el transporte, lo que contribuirá a las perspectivas de fuertes volúmenes de exportación”, afirma Sentosa Shipbrokers en un informe para clientes.

Las refinerías de otros lugares también podrían limitar su entrada de petróleo durante sus cierres.

“A medida que avanza la temporada intermedia, el aumento del mantenimiento de las refinerías debería crear un excedente significativo, estimulando una venta masiva de petróleo”, señalaron los analistas de BMI en una nota a clientes.

Las expectativas de debilidad de los fundamentos de la demanda en el cuarto trimestre son otro factor que limita las subidas del mercado.

“Ante la ausencia de nuevos catalizadores alcistas y la creciente ambigüedad de las perspectivas de la demanda, es probable que los precios del petróleo se a pesar de que el aumento de la producción de la OPEP+ sea menor de lo que se temía”, afirmó Priyanka Sachdeva, analista de mercados de Phillip Nova.

“La realidad es que el mercado está cambiando gradualmente hacia una fase de exceso de oferta, con una demanda estacional que se espera que disminuya en invierno y unos datos macroeconómicos que ofrecen poco impulso al alza”, añadió.

(Información de Emily Chow; edición de Jamie Freed, Shri Navaratnam y Edwina Gibbs; edición en español de Paula Villalba)