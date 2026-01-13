PETRÓLEO-El crudo sube un 1,7% por preocupaciones sobre interrumpción del suministro de Irán

Por Seher Dareen

LONDRES, 13 ene (Reuters) - Los precios del petróleo ampliaban sus ganancias el martes, ya que la creciente preocupación en ⁠torno a Irán y una ⁠posible interrupción del suministro eclipsaban la perspectiva de un aumento de la oferta de crudo procedente de Venezuela.

* Los futuros del Brent subían 1,06 dólares, ⁠o un 1,7%, ‌a 64,93 ​dólares por barril a las 0934 GMT, situándose en su nivel más alto desde mediados ​de noviembre. El crudo estadounidense West Texas Intermediate ganaba 1,02 dólares, o un 1,7%, ‌a 60,52 dólares.

* "El mercado petrolero está protegiendo los ‌precios frente a factores geopolíticos, como la ​posible exclusión de las exportaciones de Irán, los problemas en torno a Venezuela, las conversaciones sobre la guerra entre Rusia y Ucrania y la cuestión de Groenlandia", dijo John Evans, analista de PVM Oil Associates.

* Irán, uno de los principales productores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, se enfrenta a sus mayores manifestaciones antigubernamentales en años. La represión gubernamental contra los manifestantes, que según un grupo de defensa de los ⁠derechos ha causado centenares de muertos y miles de detenidos, provocó la advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald ​Trump, de una posible acción militar.

* Trump dijo el lunes que cualquier país que haga negocios con Irán estará sujeto a una tasa arancelaria del 25% sobre cualquier negocio realizado con Estados Unidos. Irán exporta gran parte de su petróleo a China.

* La prima del crudo Brent respecto al Dubái, la referencia en Oriente Medio, subió el martes a su nivel más alto ⁠desde julio, ya que las tensiones geopolíticas en Irán y Venezuela apoyaban al marcador global de precios, ​mostraron datos de LSEG.

* "Los disturbios en Irán han añadido entre 3 y 4 dólares por barril de prima de riesgo geopolítico a los precios del petróleo, en nuestra opinión", dijo Barclays en una nota.

* Los ‍mercados también están lidiando con la preocupación de que una oferta adicional de crudo llegue al mercado debido a la vuelta anticipada de Venezuela a las exportaciones.

* Tras el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, Trump dijo la semana pasada que Caracas está dispuesta a entregar a Estados Unidos hasta 50 millones de barriles ​de petróleo sujetos a sanciones occidentales.

* Las casas comerciales mundiales de petróleo han surgido como los primeros ganadores en la carrera por controlar los flujos de crudo venezolano, adelantándose a las grandes energéticas estadounidenses. (Reporte de Seher Dareen en Londres, ‍Anushree Mukherjee en Bengaluru y Jeslyn Lerh en Singapur; Editado en Español por Ricardo Figueroa)