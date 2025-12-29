PETRÓLEO-El crudo sube un 2%, inversores sopesan negociaciones sobre Ucrania y perspectivas de suministro

Por Seher Dareen

29 dic (Reuters) - Los precios del petróleo subían más de un dólar el lunes, ya que los inversores sopesaban las conversaciones entre los presidentes de Estados Unidos y Ucrania sobre un posible acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania frente a la posible interrupción del suministro de petróleo en Oriente Medio.

* Los futuros del crudo Brent subían 1,22 dólares, o un 2%, a 61,86 dólares el barril a las 0948 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate avanzaba 1,22 dólares, o cerca de un 2,2%, a 57,96 dólares.

* Ambos referenciales cayeron más de un 2% el viernes.

* "Los mercados energéticos subieron, ya que los acontecimientos geopolíticos apoyaron a los precios del crudo, con el Brent subiendo por las renovadas tensiones en Oriente Medio y el cambio en las conversaciones de paz de Ucrania", dijo Axel Rudolph, analista de IG, quien añadió que la escasa liquidez podría amplificar la volatilidad a principios del próximo año.

* El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el lunes que se habían logrado avances significativos en las conversaciones con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y acordó que los equipos de Estados Unidos y Ucrania se reunirían la próxima semana para ultimar las cuestiones encaminadas a poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania.

* Zelenski añadió que una reunión con Rusia sólo sería posible después de que Trump y los líderes europeos acuerden un marco para la paz propuesto por Ucrania.

* El mercado espera que Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, rebaje por tercer mes el precio de febrero de su emblemático crudo Arab Light para los compradores asiáticos, reflejando los descensos en el mercado al contado debido a los abundantes suministros, dijeron seis fuentes de refinerías con sede en Asia en una encuesta de Reuters.

* Los inversores también están a la espera de los datos de reservas de Estados Unidos para la semana hasta el 19 de diciembre, con una encuesta ampliada de Reuters mostrando que se espera que los inventarios de crudo de Estados Unidos hayan caído la semana pasada, mientras es probable que los inventarios de destilados y gasolina hayan aumentado.

* La publicación del informe se retrasó con respecto a la habitual del miércoles debido a las fiestas de Navidad.

* Se espera que el crudo WTI se negocie en un rango de 55 a 60 dólares, con las acciones de Estados Unidos contra los envíos de petróleo de Venezuela también en el centro de atención, junto con las posibles consecuencias de un ataque militar de Estados Unidos contra objetivos de ISIS en Nigeria, dijo el analista de IG Tony Sycamore en una nota. (Reporte de Seher Dareen en Londres y Sam Li y Ryan Woo en Pekín; Editado en Español por Ricardo Figueroa)