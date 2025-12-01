PETRÓLEO - El crudo sube un 2% por preocupaciones sobre la oferta

Por Enes Tunagur

LONDRES, 1 dic (Reuters) - Los precios del petróleo subían un 2% el lunes, debido a que el Consorcio del Oleoducto del Caspio detuvo las exportaciones tras un ataque con drones y a que las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela aumentaron la preocupación por el suministro, mientras que la OPEP+ acordó dejar sin cambios los niveles de producción para el primer trimestre de 2026.

* Los futuros del crudo Brent avanzaban 1,26 dólares, o un 2,02%, a 63,64 dólares por barril a las 0953 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate ganaba 1,27 dólares, o un 2,17%, a 59,82 dólares.

* El Consorcio del Oleoducto del Caspio, que transporta el 1% del petróleo mundial, dijo el sábado que detuvo sus operaciones después de que un avión no tripulado ucraniano dañó un amarre de su terminal rusa en el mar Negro. Chevron, accionista del CPC, dijo a última hora del domingo que continuaban las cargas en el puerto ruso de Novorosíisk.

* La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados acordaron inicialmente una pausa a principios de noviembre, con el fin de recuperar cuota de mercado ante el temor de un exceso de oferta.

* Los futuros del crudo Brent y WTI cerraron a la baja el viernes por cuarto mes consecutivo, su racha perdedora más larga desde 2023, ya que las expectativas de una mayor oferta mundial pesaron sobre los precios.

* El sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que "el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela" debería considerarse cerrado, desatando una nueva incertidumbre en el mercado petrolero, ya que la nación sudamericana es un importante productor.

* Trump dijo el domingo que había hablado con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, pero no dio detalles. Tampoco amplió sus comentarios sobre el espacio aéreo ni dijo si indicaban próximos ataques militares.

* En una nota a clientes, los analistas de ING escribieron que "los riesgos de suministro aumentan tras nuevos ataques ucranianos contra la infraestructura energética rusa y una escalada de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela".

* En Europa, la creciente incertidumbre en torno a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania revirtió el sentimiento bajista de las últimas dos semanas, cuando un acuerdo parecía más cerca y planteó la perspectiva de grandes volúmenes de petróleo ruso inundando el mercado. (Reporte de Helen Clark en Perth y Siyi Liu en Singapur; Editado en Español por Ricardo Figueroa)