Petróleo-el crudo sube un 3% ante las preocupaciones sobre el suministro por el conflicto iraní

Por Katya Golubkova y Siyi Liu

TOKIO/SINGAPUR, 5 mar (Reuters) -

Los precios del petróleo se revalorizaban más de un 3% el jueves, prolongando su repunte, ya que la escalada de ‌la guerra entre Estados Unidos e ‌Israel ⁠con Irán aumentaba los temores de interrupciones prolongadas en los suministros vitales de petróleo y gas de Oriente Medio. El crudo Brent subía 2,65 dólares, o un 3,26%, hasta alcanzar los 83,99 dólares por barril a las ​0520 GMT, ⁠en la quinta sesión ⁠consecutiva de ganancias. El crudo West Texas Intermediate avanzaba a 2,76 dólares, o un 3,70%, hasta alcanzar los 77,42 dólares.

Los ​mercados del crudo seguían nerviosos ante los riesgos continuos para el suministro tras los ataques en Oriente Medio y las ‌preocupaciones se centran en el flujo de suministro a través del estrecho ​de Ormuz, según indicaron los analistas de ANZ ​en una nota el jueves.

Irán lanzó una oleada de misiles contra Israel en la madrugada del jueves, lo que obligó a millones de residentes a refugiarse en búnkeres antiaéreos, mientras el conflicto entraba en su sexto día y apenas unas horas después de que se bloquearan en Washington las medidas para detener el ataque aéreo estadounidense. El miércoles, un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní frente a las costas ​de Sri Lanka, causando la muerte de al menos 80 personas, y las defensas aéreas de la OTAN destruyeron un misil balístico iraní lanzado hacia Turquía.

Las fuerzas iraníes han atacado ⁠petroleros en el estrecho de Ormuz o cerca de él. Según la Oficina de Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido, se han producido explosiones cerca de un ‌petrolero frente a las costas de Kuwait.

La escalada se produjo cuando el poderoso hijo del líder supremo iraní asesinado se perfilaba como el principal candidato para sucederle, lo que sugiere que Teherán no estaba dispuesto a ceder a la presión, cinco días después de que EEUU e Israel lanzaran una campaña militar que ha causado cientos de muertos y ha convulsionado los mercados globales.

Irak, el segundo mayor productor de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ha reducido su producción en casi 1,5 millones de barriles diarios ‌por falta de almacenamiento y de una ruta de exportación, según informaron fuentes oficiales a Reuters.

Qatar, el mayor productor de gas natural ⁠licuado del golfo Pérsico, el miércoles declaró en las exportaciones de gas, y algunas fuentes afirman que el retorno a los ‌volúmenes normales de producción podría tardar al menos un mes.

Dos operadores de petróleo afirmaron que tenían expectativas alcistas ⁠sobre los precios, ya que parecía poco probable que esta guerra se resolviera rápidamente.

Al ⁠menos 200 buques, entre petroleros y gaseros, así como buques de carga, permanecían anclados en aguas abiertas frente a las costas de los principales productores del golfo Pérsico, como Irak, Arabia Saudí y Qatar, según estimaciones de Reuters basadas en datos de seguimiento de buques de la plataforma MarineTraffic.

Cientos de otros buques permanecían fuera de Ormuz sin poder llegar a los puertos, según mostraban los ‌datos de transporte marítimo. La vía marítima es una arteria ​clave para alrededor de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y GNL.

El Gobierno chino ha pedido a las empresas que suspendan la firma de nuevos contratos para exportar combustible refinado y que intenten cancelar los envíos ya comprometidos, según informaron el jueves fuentes del sector y del comercio.

(Información de Katya Golubkova en ‌Tokio y Siyi Liu en Singapur; edición de Clarence Fernandez y Jacqueine Wong; edición en español de María Bayarri Cárdenas)