PETRÓLEO-El crudo sube y rompe racha bajista ante el aumento de las tensiones entre EEUU e Irán

Por Laila Kearney y Trixie Yap

20 feb -

Los precios del petróleo subían el viernes, encaminándose hacia su primera ganancia semanal en tres semanas, ante la creciente preocupación de ‌que pueda estallar un conflicto ‌entre Estados ⁠Unidos e Irán, después de que Washington advirtiera que Teherán sufrirá las consecuencias si no llega a un acuerdo sobre su actividad nuclear en cuestión de días. Los futuros del crudo Brent avanzaban 33 centavos, ​o un 0,5%, ⁠hasta 71,99 dólares, ⁠mientras que el crudo West Texas Intermediate ganaba 62 centavos, o un 0,9%, hasta 67,05 dólares a las 0715 GMT.

"Los ​precios del crudo han alcanzado máximos de seis meses, mientras las preocupaciones sobre los posibles riesgos de suministro desde ‌el estrecho de Ormuz mantienen a los mercados en vilo", dijo Priyanka ​Sachdeva, analista de mercados de Phillip Nova.

El presidente de ​EEUU, Donald Trump, afirmó el jueves que si Irán no llegaba a un acuerdo sobre su programa nuclear, que según este país es pacífico, pero que EEUU considera militarista. Trump fijó un plazo de entre 10 y 15 días.

Mientras tanto, Irán ha planeado unas maniobras navales conjuntas con Rusia, según informó una agencia de noticias local, pocos días después de cerrar temporalmente el estrecho de Ormuz para ​realizar ejercicios militares.

El principal productor de petróleo se encuentra frente a la península arábiga, rica en petróleo, al otro lado del estrecho de Ormuz, por donde pasa alrededor del ⁠20% del suministro mundial de petróleo. El conflicto en la zona podría limitar el suministro de crudo al mercado mundial y hacer subir los precios.

"La atención ‌del mercado se ha desplazado claramente hacia la escalada de tensiones en Oriente Próximo tras el fracaso de varias rondas de negociaciones nucleares entre EEUU e Irán, incluso mientras los inversores debaten si se producirá realmente alguna interrupción", añadió Sachdeva.

También contribuyeron al alza de los precios del petróleo los informes sobre la caída de las reservas de crudo y las limitadas exportaciones de los mayores países productores y exportadores de petróleo del mundo.

Las reservas de crudo de EEUU descendían en 9 millones de barriles, debido al aumento ‌de la utilización de las refinerías y de las exportaciones, según un informe de la Administración de Información Energética publicado el jueves.

Las ⁠preocupaciones sobre cómo podrían evolucionar los tipos de interés en Estados Unidos, el mayor consumidor de petróleo del mundo, ‌limitaron las subidas del precio del crudo.

"Las recientes actas de la Reserva Federal, que apuntan a tipos ⁠estables o incluso al riesgo de nuevas subidas si la inflación se mantiene, podrían ⁠limitar la demanda", dijo Sachdeva, de Phillip Nova.

Los tipos de interés bajos suelen considerarse un factor favorable para los precios del crudo.

Los mercados también sopesaban el impacto de la abundante oferta en los precios, con rumores de que la OPEP+ se inclina por reanudar el aumento de la producción de petróleo a partir de abril.

El excedente de petróleo que se observó en la ‌segunda mitad de 2025 continuó en enero y "probablemente persistirá", afirmaron ​las analistas de JP Morgan Natasha Kaneva y Lyuba Savinova en una nota a sus clientes.

"Nuestras previsiones siguen apuntando a un superávit considerable a finales de este año", afirmaron, añadiendo que eso significaría que sería necesario recortar la producción en 2 millones de barriles al día para evitar un exceso de existencias en ‌2027. (Información de Laila Kearney en Nueva York; edición de Christopher Cushing y Sonali Paul; editado en español por Patrycja Dobrowolska)