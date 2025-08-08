Petróleo: el crudo sufre mayor caída semanal desde junio ante aranceles y cumbre Trump-Putin

Por Shariq Khan y Colleen Howe

8 ago (Reuters) - Los precios del petróleo caían el viernes, dirigiéndose a sus pérdidas semanales más pronunciadas desde finales de junio, en un momento en que la nueva ronda de aranceles de Estados Unidos pesaba sobre las perspectivas económicas y las probables conversaciones entre Trump y Putin planteaban la posibilidad de una reducción de las sanciones a Rusia. Los futuros del crudo Brent bajaban 51 centavos a US$65,92 el barril a las 0630 GMT, en camino de caer más de un 4% semanal. Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate bajaban 57 centavos, o un 0,89%, a US$63,31 el barril, camino de caer casi un 6% semanal.

El jueves entraron en vigor los aranceles más elevados aplicados por Estados Unidos a una serie de socios comerciales. Los aranceles aumentaron la preocupación por una actividad económica más débil, lo que afectaría a la demanda de crudo, dijeron los analistas de ANZ Bank en una nota, y se produjeron en el contexto de un mercado laboral estadounidense ya más débil de lo esperado.

El anuncio del Kremlin el jueves de que Vladimir Putin y el presidente de EEUU, Donald Trump, se reunirían en los próximos días aumentó las expectativas de un final diplomático a la guerra en Ucrania. Se espera que esto resulte en un alivio de las sanciones a Rusia, lo que podría liberar más barriles en un mercado con exceso de oferta. Trump había amenazado esta semana con subir los aranceles a India si seguía comprando petróleo ruso, lo que el mercado vio como una mayor presión sobre Rusia para llegar a un acuerdo con EEUU, dijo a Reuters la analista de mercado independiente Tina Teng.

Trump también dijo el miércoles que China, el mayor comprador de crudo ruso, podría verse afectada por aranceles similares a los que se están aplicando a las importaciones indias. Los precios del petróleo ya se tambaleaban tras la decisión del grupo OPEP+ el pasado fin de semana de deshacer por completo su mayor tramo de recortes de producción en septiembre, meses antes de lo previsto. Al cierre del jueves, los futuros del WTI habían caído durante seis sesiones consecutivas, igualando una racha bajista registrada por última vez en diciembre de 2023. Si los precios bajan el viernes, será la racha más larga desde agosto de 2021. (Información de Shariq Khan en Nueva York y Colleen Howe en Pekín; edición de Tom Hogue; editado en español por Patrycja Dobrowolska)