Petróleo-el petróleo apenas varía tras la acumulación de inventarios de crudo en eeuu

LONDRES, 20 feb (Reuters) - Los precios del petróleo registraron pocos cambios el jueves, tras haber alcanzado máximos de casi una semana en la sesión anterior, debido a que un informe de la industria que mostraba un aumento de las reservas de crudo en Estados Unidos presionó al mercado.

* Los futuros del Brent bajaban 15 centavos a 75,89 dólares el barril a las 0916 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate caía 34 centavos a 71,91 dólares.

* Las existencias de crudo en Estados Unidos habrían aumentado en 3,34 millones de barriles la semana pasada, según fuentes del mercado, citando cifras del Instituto Americano del Petróleo del miércoles.

* Los precios del petróleo bajaron el jueves debido a la acumulación de existencias en Estados Unidos, dijo Ole Hansen, analista de Saxo Bank.

* "El mercado sigue sin una dirección clara, con las interrupciones de suministro en Kazajstán y el retraso en el aumento de la producción de la OPEP+ compensados por las preocupaciones sobre la demanda mundial", dijo Hansen.

* El jueves se publicarán los datos oficiales de inventarios de petróleo de la Administración de Información Energética estadounidense.

* Los analistas prevén que en la semana que finalizó el 14 de febrero se añadieron unos 2,2 millones de barriles de crudo a las reservas estadounidenses.

* Por otra parte, Rusia informó de que los flujos de petróleo del Consorcio del Oleoducto del Caspio, una de las principales rutas de exportación de crudo desde Kazajstán, se redujeron entre un 30% y un 40% el martes tras el ataque de un avión no tripulado ucraniano a una estación de bombeo.

* Sin embargo, otros factores y posibles aumentos de la oferta de petróleo aumentaron la preocupación por los precios.

*La posible reanudación de los flujos de petróleo desde la región iraquí del Kurdistán contrarrestaba los riesgos de suministro, según señalaron los analistas de ING en una nota.

