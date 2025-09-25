Petróleo: el petróleo cae tras máximos de siete semanas ante incertidumbre sobre oferta y demanda

Por Sam Li y Trixie Yap

25 sep (Reuters) -

Los precios del petróleo bajaban en el mercado asiático el jueves, retrocediendo desde el máximo de siete semanas alcanzado en la sesión anterior, mientras que algunos inversores

recogían beneficios por la inquietud en torno a las perspectivas de oferta y demanda. Los futuros del Brent cedían 26 centavos, o un 0,4%, a US$69,05 el barril a las 0350 GMT, mientras que los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) caían 27 centavos, o un 0,4%, a US$64,72 el barril.

Ambas referencias subían un 2,5% el miércoles y alcanzaron sus niveles más altos desde el 1 de agosto, impulsadas por la sorpresiva caída de los inventarios semanales de crudo en EEUU y la preocupación de que los ataques de Ucrania a la infraestructura energética de Rusia puedan interrumpir el suministro.

"El petróleo parece estar tocando techo, con una menor demanda (estacional) y un aumento de los suministros de la OPEP+ en el cuarto trimestre. Las recientes subidas parecen más impulsadas por la confianza que por los fundamentos, por lo que, a menos que surja un nuevo shock, es probable que el Brent se consolide con un ligero sesgo a la baja", dijo Priyanka Sachdeva, analista de mercado de Phillip Nova.

Sachdeva observó cierta recogida de beneficios en las operaciones de la mañana, y añadió que el regreso de los suministros kurdos está reavivando "los temores de un exceso de oferta, impulsando un retroceso de los precios" desde máximos de casi siete semanas.

Se esperaba que los flujos de petróleo del Kurdistán iraquí se reanudaran en unos días, después de que ocho empresas petroleras llegaran a un acuerdo el miércoles con el Gobierno federal iraquí y el Gobierno regional kurdo para reanudar las exportaciones.

Aunque las interrupciones del suministro ruso siguen preocupando al mercado, Haitong Securities señaló en un informe que otro factor clave de la resistencia del petróleo era la ausencia de presiones bajistas significativas por parte de los fundamentos de la oferta y la demanda en las últimas semanas.

Según el informe, a medida que se acerca el final de la temporada alta de demanda, las expectativas de un exceso de oferta aún no se han reflejado en los precios.

Para subrayar la cautela de los inversores sobre la demanda, un informe de J.P.

Morgan publicado el miércoles señalaba que el tráfico aéreo de pasajeros en Estados Unidos en septiembre indica solo un modesto aumento interanual del 0,2%, una notable desaceleración respecto al fuerte crecimiento del 1% registrado en cada uno de los dos meses anteriores.

"Asimismo, la demanda de gasolina en Estados Unidos ha empezado a retroceder, reflejando la moderación general de las tendencias de los viajes", señalaron los analistas de JP Morgan. (Información de Sam Li y Trixie Yap; edición de Jamie Freed y Shri Navaratnam; editado en español por Irene Martínez)