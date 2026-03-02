PETRÓLEO-El petróleo se dispara ante el impacto en el suministro de la guerra en Oriente Próximo

SINGAPUR, 2 mar (Reuters) -

Los precios del petróleo llegaron a subir un 13% el lunes después de que el tráfico marítimo en el crucial estrecho de Ormuz se viera interrumpido por los ataques iraníes en represalia por los ‌bombardeos iniciales de Israel y Estados Unidos que ‌causaron la ⁠muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei. Los futuros del crudo Brent avanzaban hasta 82,37 dólares el barril, el precio más alto desde enero de 2025, antes de retroceder hasta 5,41 dólares, o un 7,4%, hasta 78,28 dólares a las 0605 GMT. El crudo West Texas Intermediate (WTI) de ​EEUU se revalorizaba hasta un ⁠máximo intradiario de 75,33 ⁠dólares, un aumento de más del 12% y el más alto desde junio, aunque más tarde recortó ganancias y subía 4,74 dólares, o un 7,1%, ​hasta 71,76 dólares.

Ambos índices de referencia se anotaban debido a que un intercambio sostenido de contraataques dañó petroleros y perturbó gravemente los envíos en el estrecho ‌de Ormuz, una vía navegable entre Irán y Omán que conecta el golfo Pérsico con el mar ​Arábigo.

En un día normal, los buques que transportan petróleo equivalente a ​aproximadamente una quinta parte de la demanda mundial procedente de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Irán y Kuwait navegan por el estrecho junto con petroleros que transportan diésel, combustible para aviones, gasolina y otros productos desde sus refinerías a los principales mercados asiáticos, incluidos China e India.

"Los mercados reconocen la gravedad del conflicto, pero también señalan que, por ahora, se trata de una crisis geopolítica, no de una crisis sistémica", dijo Priyanka Sachdeva, analista de Phillip Nova.

El cierre efectivo prolongado del estrecho provocaría un aumento de los precios del crudo ​y causaría escasez en el suministro a los principales importadores, China e India.

Más de 200 buques, incluidos petroleros y han echado el ancla fuera del estrecho, según datos de transporte marítimo publicados el domingo. Tres petroleros resultaron dañados y un marinero ⁠murió en los ataques del domingo en aguas del golfo Pérsico.

Las economías asiáticas están evaluando la disponibilidad de reservas de petróleo y las formas de garantizar un suministro alternativo. Corea del Sur ofrecerá crudo de ‌sus reservas a las industrias locales si las interrupciones del suministro se prolongan, mientras que India está explorando rutas marítimas alternativas.

LOS PRECIOS RECORTAN GANANCIAS

Aun así, los precios recortaron sus ganancias tras la fuerte subida registrada al inicio de la jornada bursátil asiática, que los analistas atribuyeron a que los compradores ya habían incorporado una prima de riesgo en los precios en previsión del conflicto.

El Brent había subido más de un 19% este año hasta el cierre del viernes, mientras que el WTI cotizaba un 17% más alto.

En medio del conflicto, la OPEP+ acordó el domingo un modesto aumento de la producción de petróleo de 206.000 barriles diarios para abril. Todos los productores de la OPEP+ están produciendo prácticamente ‌a pleno rendimiento, excepto Arabia Saudí, según la analista de RBC Capital Helima Croft.

La Agencia Internacional de la Energía está en contacto con los principales productores de Oriente ⁠Próximo, según declaró el domingo su director, Fatih Birol. El organismo de la energía coordina la liberación de las reservas estratégicas de petróleo de los países desarrollados durante ‌situaciones de emergencia.

A nivel mundial, las reservas visibles de petróleo se situaban en 7,827 millones de barriles, suficientes para 74 días de ⁠demanda, lo que se acerca a la media histórica, según escribió Goldman Sachs en una nota.

Los analistas de Citi ⁠esperan que el Brent cotice entre 80 y 90 dólares el barril esta semana, en medio del conflicto en curso.

"Nuestra opinión básica es que el liderazgo iraní cambia, o que el régimen cambia lo suficiente como para detener la guerra en un plazo de una o dos semanas, o que EEUU decide rebajar la tensión tras observar un cambio en el liderazgo y frenar el programa nuclear y de misiles de Irán en el mismo plazo", escribieron los analistas de Citi, liderados por Max ‌Layton.

Los analistas también advierten de que los precios minoristas de la gasolina en ​EEUU, el mayor consumidor de combustible del mundo, podrían superar los 3 dólares por galón debido al conflicto, lo que supondría un resultado potencialmente arriesgado para el presidente Donald Trump y su Partido Republicano de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre. Los futuros de la gasolina en EEUU hasta un 9,1%, hasta los 2,496 dólares el galón, su nivel más alto desde julio de 2024, y en 2,381 dólares ‌el galón, con un alza del 4,2%. (Información de Florence Tan y Sudarshan Varadhan; edición de Sonali Paul y Christian Schmollinger; editado en español por Patrycja Dobrowolska)