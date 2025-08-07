Petróleo: el petróleo se estabiliza ante una posible reunión Trump-Putin en los próximos días

(.)

Por Ahmad Ghaddar

LONDRES, 7 ago (Reuters) - Los precios del petróleo se estabilizaban el jueves reduciendo las ganancias iniciales después de que el Kremlin anunciara que el presidente ruso Vladimir Putin se reunirá con el presidente estadounidense Donald Trump en los próximos días, aumentando las expectativas de un final diplomático a la guerra en Ucrania.

* Los futuros del crudo Brent subían 30 centavos, o un 0,5%, a US$67,19 el barril a las 1201 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate ganaba 27 centavos, o un 0,4%, a US$64,62.

* Ambas referencias cayeron alrededor de un 1% el miércoles, tocando sus mínimos en ocho semanas, tras los comentarios de Trump sobre los avances en las conversaciones con Moscú.

* Yuri Ushakov, asesor del Kremlin, dijo el jueves que Trump y Putin se reunirán en los próximos días en lo que sería la primera cumbre entre líderes de ambos países desde 2021.

* Un funcionario de la Casa Blanca había dicho previamente que Trump podría reunirse con Putin tan pronto como la próxima semana, aunque Estados Unidos continuó con los preparativos para imponer sanciones secundarias, que podrían incluir a China, para presionar a Moscú para que ponga fin a la guerra en Ucrania.

* El petróleo está subiendo modestamente beneficiándose de una retirada de crudo en Estados Unidos, precios saudíes más altos para Asia y sólidas importaciones chinas de crudo en julio, dijo el analista de UBS Giovanni Staunovo, añadiendo que las ganancias se vieron frenadas por las noticias de la posible reunión Trump-Putin la próxima semana.

* Rusia es el segundo mayor productor mundial de petróleo, por detrás de Estados Unidos.

* La Administración de Información de Energía dijo el miércoles que las reservas de crudo de Estados Unidos cayeron en 3 millones de barriles a 423,7 millones de barriles en la semana terminada el 1 de agosto, superando un descenso esperado de 591.000 barriles en una encuesta de Reuters entre analistas.

* En China, las importaciones de crudo cayeron en julio un 5,4% respecto a junio, pero aumentaron un 11,5% interanual, y los analistas prevén que la actividad de refinado se mantenga firme a corto plazo.

* Arabia Saudí, el mayor exportador de petróleo del mundo, subió el miércoles los precios del crudo de septiembre para los compradores asiáticos, la segunda alza mensual consecutiva, por la escasez de la oferta y la robustez de la demanda.

(Reporte de Ahmad Ghaddar, reporte adicional de Yuka Obayashi y Trixie Yap. Edición de David Goodman. Editado en español por Natalia Ramos)