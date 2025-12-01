PETRÓLEO - El petróleo sube ante plan de producción de la OPEP+ y preocupación por la oferta

PERTH/SINGAPUR, 1 dic (Reuters) -

Los precios del petróleo subían el lunes después de que los miembros de la OPEP+ reafirmaran un plan para mantener estable la producción, mientras el Consorcio del Oleoducto del Caspio paralizó las exportaciones tras un importante ataque con drones y las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela aumentaron la preocupación por la oferta.

Los futuros del crudo Brent avanzaban 1,01 dólares, o un 1,62%, hasta los 63,39 dólares por barril a las 0401 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate ganaba 1 dólar, o un 1,71%, a 59,55 dólares.

Ambos contratos a la baja el viernes por cuarto mes consecutivo, su racha perdedora más larga desde 2023, mientras las expectativas de una mayor oferta mundial pesaron sobre los precios.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados acordaron inicialmente una pausa a principios de noviembre, frenando un impulso para recuperar cuota de mercado ante los temores inminentes de un exceso de oferta.

Tras una reunión celebrada el domingo, la OPEP+ dijo que "reafirmaba la importancia de adoptar un enfoque prudente y de conservar plena flexibilidad para continuar con la pausa o revertir los ajustes voluntarios adicionales de la producción".

La medida era ampliamente esperada por los participantes en el mercado.

Según Anh Pham, analista de LSEG, el mercado reaccionó esta mañana positivamente a la noticia.

"Durante algún tiempo, la narrativa se ha centrado en un exceso de petróleo, por lo que la decisión de la OPEP+ de mantener su objetivo de producción proporcionó cierto alivio y ayudó a estabilizar las expectativas de crecimiento de la oferta en los próximos meses".

El sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que "el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela" debería considerarse cerrado, desatando una nueva incertidumbre en el mercado petrolero, en un contexto de que la nación sudamericana es un importante productor.

Trump dijo el domingo que habló con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, pero no dio detalles. Tampoco amplió sus comentarios sobre el espacio aéreo ni dijo si señalaban próximos ataques militares.

"No lean nada en ello", dijo Trump.

En una nota a clientes, los analistas de ING escribieron que "los riesgos de suministro aumentan tras los ataques ucranianos adicionales contra la infraestructura energética rusa y una escalada de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela".

El Consorcio del Oleoducto del Caspio, que tiene accionistas rusos, kazajos y estadounidenses, dijo el sábado que detuvo las operaciones después de que un amarre en su terminal rusa en el mar Negro fuera dañado por un avión no tripulado ucraniano.

El consorcio gestiona más del 1% del petróleo mundial.

En Europa, la creciente incertidumbre en torno a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania invirtió el sentimiento bajista de las últimas dos semanas, cuando un acuerdo de paz parecía más cercano y aumentó la perspectiva de que grandes volúmenes de petróleo ruso inundaran el mercado.

El ejército ucraniano dijo el sábado en las redes sociales que había atacado una refinería de petróleo rusa y la planta de aviación militar de Beriev, en la región de Rostov. (Información de Helen Clark en Perth y Siyi Liu en Singapur; edición de Chris Reese, Christopher Cushing y Thomas Derpinghaus; editado en español por Patrycja Dobrowolska)