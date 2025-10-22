Petróleo: el petróleo sube cerca de un 2% por la mayor demanda de EEUU

Por Nicole Jao

NUEVA YORK, 22 oct (Reuters) - Los precios del crudo subieron el miércoles por segundo día consecutivo, impulsados por el aumento del consumo de energía en Estados Unidos, y las esperanzas de progreso en los acuerdos comerciales de Washington con China y la India.

* A las 1751 GMT, los futuros del Brent ganaban US$1,22, o un 1,99%, a US$62,54 el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) avanzaban US$1, o un 2,17%, a US$58,48.

* Los inventarios estadounidenses de petróleo, gasolina y destilados cayeron la semana pasada debido al fortalecimiento de la actividad de refino y de la demanda, informó el miércoles la Administración de Información Energética.

* Las existencias de crudo cayeron 961.000 barriles, a 422,8 millones de barriles la semana pasada, frente a las expectativas de los analistas en un sondeo de Reuters de un aumento de 1,2 millones de barriles.

* "Demuestra que el lado de la demanda del petróleo es sólido, y que las cifras de la oferta no sugieren un exceso de petróleo, al menos aquí en Estados Unidos", dijo Phil Flynn, analista de Price Futures Group.

* Los inversores también estaban observando de cerca el progreso de las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Funcionarios de ambos países se reunirán esta semana en Malasia.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que habló con el primer ministro indio, Narendra Modi, el martes, quien le aseguró que limitará sus compras de petróleo a Rusia.

* El periódico indio Mint informó el miércoles de que los dos países están cerca de un acuerdo comercial que reduciría los aranceles estadounidenses a las importaciones indias desde el 50% al 15-16%.

* Trump dijo el lunes que espera llegar a un acuerdo comercial justo con su par chino, Xi Jinping, con quien tiene previsto reunirse en Corea del Sur la próxima semana. El martes, sin embargo, Trump volvió a aumentar la incertidumbre sobre la cita, diciendo que podría no celebrarse.

* Asimismo, la preocupación por el suministro se disparó de nuevo tras conocerse que la cumbre entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, había quedado en suspenso, así como por los temores de interrupciones, ya que los gobiernos occidentales siguen presionando a los compradores asiáticos para que reduzcan sus compras crudo ruso. (Reporte adicional de Siyi Liu, Jeslyn Lerh y Florence Tan en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)