PETRÓLEO: El WTI apunta a ganancias semanales impulsado por las esperanzas sobre la Fed

Por Jeslyn Lerh

SINGAPUR, 5 dic (Reuters) -

Los precios del petróleo WTI se encaminaban hacia una subida semanal el viernes, apoyados por un recorte previsto de los tipos de interés de la Reserva Federal, la escalada de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela y el estancamiento de las conversaciones de paz en Moscú, aunque ambas referencias del crudo caían respecto al día anterior. El crudo Brent perdía 3 centavos, o un 0,05%, hasta los $63,23 por barril a las 0745 GMT. El contrato se mantuvo estable durante la semana. El West Texas Intermediate estadounidense bajaba 10 centavos, o un 0,17%, hasta $59,57 el barril, aunque registró una subida de alrededor del 1,7% en la semana, lo que supone su segunda subida semanal consecutiva.

"El mercado sopesa el impacto de las menores exportaciones de CPC y algunas noticias positivas por el lado de la demanda, con un posible recorte de tipos de la Fed", dijo Anh Pham, especialista de investigación de LSEG, refiriéndose al descenso de los envíos de petróleo de Kazajistán tras el ataque de un dron ucraniano a las instalaciones de carga del Consorcio del Oleoducto del Caspio en el mar Negro.

Ambos contratos subieron alrededor de un 1% en la sesión anterior.

Entre los economistas encuestados por Reuters del 28 de noviembre al 4 de diciembre, el 82% esperaba una reducción de los tipos de interés de 25 puntos básicos en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de la próxima semana. Un recorte de los tipos estimularía el crecimiento económico y la demanda de petróleo.

"De cara al futuro, los factores de oferta siguen en el punto de mira. Un acuerdo de paz con Rusia aportaría más barriles al mercado y probablemente presionaría los precios a la baja", dijo Pham.

"Por otro lado, cualquier escalada geopolítica impulsará los precios al alza. La OPEP+ ha acordado mantener estable su producción hasta principios del próximo año, lo que también contribuirá a sostener los precios", añadió.

Los mercados también continuaron preparándose para una posible incursión militar de Estados Unidos en Venezuela después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera a finales de la semana pasada que EEUU comenzaría a tomar medidas para detener a los narcotraficantes venezolanos en tierra "muy pronto".

Rystad Energy dijo en una nota que esa medida podría poner en riesgo la producción de 1,1 millones de barriles diarios de crudo de Venezuela, que suministra principalmente a China.

Los precios también se vieron impulsados esta semana por el fracaso de las conversaciones de EEUU en Moscú para lograr avances significativos sobre la guerra en Ucrania, que podrían haber incluido un acuerdo para permitir que el petróleo ruso vuelva al mercado.

Estos factores mantuvieron los precios a pesar del creciente superávit.

Arabia Saudí había recortado sus precios de venta de crudo Arab Light de enero a Asia al nivel más bajo en cinco años ante un exceso de oferta, según un documento revisado por Reuters el jueves.