Petróleo en EE.UU. se dispara por temores sobre suministro ante escalada de la guerra con Irán

TOKIO, 9 mar (Reuters) - Los futuros del crudo estadounidense subieron más de un 20% en las primeras operaciones del lunes, alcanzando su nivel más alto desde julio de 2022, ya que la expansión de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán alimentó los temores de una reducción del suministro y de interrupciones prolongadas en los envíos a través del estrecho de Ormuz.

Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos subieron hasta 20,34 US$ por barril y cerraron con un alza de 14,83 US$, o un 16,31%, a 105,73 US$ a las 22:20 GMT. Subieron hasta un 22,4%, a 111,24 US$, a primera hora de la sesión. El contrato de referencia subió un 12% el viernes y se ha disparado un 36% durante la última semana. Irán nombró el lunes a Mojtaba Khamenei para suceder a su padre, Alí Jamenei, como líder supremo, lo que indica que los partidarios de la línea dura siguen firmemente al mando en Teherán una semana después del inicio del conflicto con Estados Unidos e Israel. El ejército israelí afirmó que atacó a comandantes iraníes en la capital libanesa el domingo por la mañana, ampliando el alcance de su campaña al corazón de Beirut tras días de ataques que han dejado casi 400 muertos. La guerra podría dejar a los consumidores y las empresas de todo el mundo enfrentándose a semanas o meses de precios más altos del combustible, incluso si el conflicto, que ya dura una semana, termina rápidamente, ya que los proveedores se enfrentan a instalaciones dañadas, logística interrumpida y riesgos elevados para el transporte marítimo.

(Reportaje de Yuka Obayashi; edición de Sam Holmes, Editado en español por Juana Casas)