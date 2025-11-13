PETRÓLEO - Los precios del crudo bajan por acumulación de inventarios en EE. UU., cambio de previsiones OPEP

Por Stephanie Kelly

LONDRES, 13 nov (Reuters) - Los precios del petróleo bajaban el jueves, ampliando las pérdidas de la sesión anterior, ya que un informe que mostró un aumento de los inventarios de crudo en Estados Unidos reforzó la preocupación por el exceso de oferta mundial.

* Los futuros del crudo Brent caían 20 centavos a US$62,51 el barril a las 0953 GMT, tras bajar un 3,8% un día antes. El crudo estadounidense West Texas Intermediate perdía 24 centavos a US$58,25 el barril, ampliando un descenso del 4,2% el miércoles.

* Las reservas de crudo estadounidenses aumentaron en 1,3 millones de barriles en la semana que finalizó el 7 de noviembre, informaron fuentes del mercado el miércoles, citando cifras del Instituto Americano del Petróleo (API).

* El mercado espera que la Administración de Información de Energía (EIA) de Estados Unidos publique los datos de inventarios más tarde el jueves.

* Los precios cayeron más de US$2 por barril el miércoles, después de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) dijo que la oferta mundial de petróleo superaría ligeramente la demanda en 2026, lo que supondría un nuevo cambio respecto a las anteriores previsiones de déficit del grupo.

* "La reciente debilidad (de los precios) parece estar impulsada por la revisión de la OPEP del equilibrio entre la oferta y la demanda en 2026 en su informe mensual, lo que confirma que el grupo reconoce ahora la posibilidad de un exceso de oferta en 2026, en contraste con su postura más alcista todo el tiempo", dijo Suvro Sarkar, jefe del equipo del sector energético de DBS Bank.

* La OPEP dijo que esperaba un excedente de oferta el año que viene debido a los mayores aumentos de producción de la OPEP+, un grupo de productores que incluye a miembros de la OPEP y aliados como Rusia.

* La Agencia Internacional de la Energía (AIE) elevó el jueves sus previsiones de crecimiento de la oferta mundial de petróleo para este año y el próximo en su informe mensual sobre el mercado petrolero, señalando un mayor superávit en 2026.

* La EIA estadounidense también indicó el miércoles en su informe Perspectivas Energéticas a Corto Plazo que la producción de petróleo de Estados Unidos alcanzará este año un récord mayor que el previsto anteriormente.

* Los inventarios mundiales de petróleo crecerán hasta 2026 a medida que la producción aumente más rápido que la demanda de combustibles derivados del petróleo, lo que añadirá presión a los precios del petróleo, añadió la EIA. (Reporte de Stephanie Kelly y Trixie Yap; Editado en Español por Ricardo Figueroa)