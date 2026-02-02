PETRÓLEO: Los precios del crudo caen casi un 5% ante la distensión entre EE. UU. e Irán

2 feb (Reuters) -

Los precios del petróleo caían casi un 5%, encaminándose hacia la mayor caída en una sola sesión en más de seis meses, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que Irán estaba "negociando seriamente" con Washington, lo que indica una distensión con un miembro de la OPEP. Los futuros del crudo Brent bajaban 3,30 dólares, o un 4,8%, hasta situarse en 66,02 dólares por barril a las 0528 GMT. El crudo West Texas Intermediate de EEUU retrocedía 3,23 dólares, o casi un 5%, hasta situarse en 61,98 dólares por barril.

Ambos contratos están cayendo bruscamente desde máximos de varios meses, después de que los riesgos de un ataque militar disminuyeron tras los comentarios de Trump durante el fin de semana.

Trump había amenazado repetidamente a Irán con intervenir si no aceptaba un acuerdo nuclear o seguía matando a manifestantes. Las persistentes amenazas sustentaban los precios del petróleo en enero, según Priyanka Sachdeva, analista de Phillip Nova.

"El reciente retroceso también se ha visto reforzado por la renovada fortaleza del dólar estadounidense, que normalmente encarece el petróleo denominado en dólares para los compradores no estadounidenses, lo que pesa aún más sobre los precios", dijo Sachdeva.

El sábado, Trump dijo a los periodistas que Irán estaba "negociando seriamente", horas después de que el máximo responsable de seguridad de Teherán, Alí Lariyaní, afirmara que se estaban llevando a cabo los preparativos para las negociaciones.

Los comentarios de Trump, junto con las informaciones de que las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria de Irán no tienen previsto realizar maniobras con fuego real en el estrecho de Ormuz, son señales de distensión, según Tony Sycamore, analista de IG.

"El mercado del crudo está interpretando esto como un paso alentador para alejarse de la confrontación, lo que alivia la prima de riesgo geopolítico incorporada en el precio durante el repunte de la semana pasada y provoca una oleada de recogida de beneficios", dijo.

En una reunión celebrada el domingo, la OPEP+ acordó mantener sin cambios su producción de petróleo para marzo. En noviembre, el grupo había congelado los nuevos aumentos previstos para enero a marzo de 2026 debido al descenso estacional del consumo.

"Los riesgos geopolíticos ocultan un mercado petrolero fundamentalmente bajista", afirmó Capital Economics en una nota el 30 de enero.

"El ejemplo histórico de la guerra de 12 días del año pasado (entre Israel e Irán) y un mercado petrolero bien abastecido seguirán pesando sobre los precios del crudo Brent hasta finales de 2026". (Información de Katya Golubkova en Tokio y Sudarshan Varadhan en Singapur; edición de Chris Reese, Thomas Derpinghaus y Clarence Fernandez; editado en español por Patrycja Dobrowolska)