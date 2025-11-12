PETRÓLEO - Los precios del crudo caen tras el repunte ante la reapertura de EE. UU.

Por Colleen Howe

PEKÍN, 12 nov (Reuters) -

Los precios del petróleo bajaban el miércoles, pero mantenían la mayor parte de sus ganancias de la sesión anterior en un contexto de expectativas de que el fin del cierre de la Administración de Estados Unidos más largo de la historia podría impulsar la demanda en el país más consumidor de crudo del mundo.

Los futuros del crudo Brent bajaban 22 centavos, o un 0,34%, a $64,94 el barril a las 06:25 GMT, tras subir un 1,7% el martes. El crudo estadounidense West Texas Intermediate bajaba 22 centavos, o un 0,36%, a $60,83 el barril, tras subir un 1,5% en la sesión anterior.

La Cámara de Representantes de EEUU, controlada por los republicanos, tiene previsto votar el miércoles por la tarde un proyecto de ley, ya aprobado por el Senado, que restablecería la financiación de las agencias gubernamentales hasta el 30 de enero.

La reapertura de la Administración impulsaría la confianza de los consumidores y la actividad económica, lo que estimularía la demanda de crudo, escribió en una nota el analista de mercados de IG Tony Sycamore.

El fin del cierre de la Administración estadounidense, que ha interrumpido decenas de miles de vuelos solo en los últimos días, también podría provocar un repunte de los viajes y del consumo de combustible de aviación de cara a las próximas fiestas navideñas.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) señaló el miércoles en su informe anual Perspectivas Energéticas Mundiales que la demanda de petróleo y gas podría seguir creciendo hasta 2050.

La previsión se aleja de la anterior previsión de la AIE de que la demanda mundial de petróleo alcanzaría su punto máximo esta década, mientras el organismo internacional se aleja de un método de previsión basado en los compromisos climáticos para volver a uno que solo tiene en cuenta las políticas existentes.

El escenario de políticas existentes, que se utilizó por última vez en 2019, determinó que la demanda aumentaría en torno a un 13% hasta mediados de siglo, desde los niveles de 2024.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la Administración de Información Energética de Estados Unidos también publicarán sus perspectivas mensuales el miércoles.

Por el lado de la oferta, están surgiendo las consecuencias de las sanciones de EEUU contra los dos mayores productores de petróleo de Rusia, Lukoil y Rosneft, lo que apoya aún más los precios.

La refinería china Yanchang Petroleum está buscando petróleo no ruso en su última licitación de crudo, y la filial de Sinopec Luoyang Petrochemical ha cerrado por mantenimiento como resultado indirecto de las sanciones, según informó Reuters el martes.

Las medidas del mes pasado fueron las primeras sanciones directas a Rusia impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde el inicio de su segundo mandato.

(Información de Colleen Howe; edición de Christian Schmollinger y Saad Sayeed; edición en español de Paula Villalba)