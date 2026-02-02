PETRÓLEO-Los precios del crudo caen un 5% tras la distensión entre EEUU e Irán

Por Enes Tunagur

LONDRES, 2 feb (Reuters) - Los precios del petróleo caían un 5% el lunes, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Irán estaba "negociando seriamente" con Washington, lo que indica una distensión con un miembro de la OPEP para aliviar las preocupaciones por la interrupción del suministro

* Los futuros del crudo Brent bajaban 3,63 dólares, o un 5,2%, a 65,69 dólares por barril a las 0920 GMT. El crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos caía 3,60 dólares, o un 5,5%, a 61,61 dólares por barril

* El Brent y el WTI cayeron tras registrar en enero su mayor subida mensual desde 2022, ya que los riesgos de un ataque militar contra Irán disminuyeron tras los comentarios de Trump durante el fin de semana. El Brent subió un 16% en enero, mientras que el WTI lo hizo un 13%

* La ausencia de una mayor escalada de las tensiones en Oriente Medio, así como la disminución de las interrupciones del suministro en Estados Unidos y Kazajistán, pesaron sobre los precios del petróleo, según el analista de UBS Giovanni Staunovo

* El sábado, Trump dijo a periodistas que Irán estaba "negociando seriamente", horas después de que el máximo responsable de seguridad de Teherán, Ali Larijani, afirmó que se estaban llevando a cabo los preparativos para las negociaciones

* Trump había amenazado repetidamente a Irán con intervenir si no aceptaba un acuerdo nuclear o seguía matando a manifestantes. Las persistentes amenazas han respaldado los precios del petróleo a lo largo de enero, según Priyanka Sachdeva, analista de Phillip Nova

* La caída también se vio impulsada por una venta masiva en los mercados de materias primas, liderada por las fuertes pérdidas del oro y la plata, que los analistas atribuyeron en parte a la fortaleza del dólar estadounidense

* "El reciente retroceso también se ha visto reforzado por la renovada fortaleza del dólar estadounidense, que normalmente encarece el petróleo denominado en dólares para los compradores no estadounidenses, lo que pesa aún más sobre los precios", afirmó Sachdeva

* Las preocupaciones sobre el exceso de oferta mundial de petróleo con respecto a la demanda también volvieron a ser objeto de atención tras la distensión en Oriente Medio, según los analistas

* En una reunión celebrada el domingo, la OPEP+ acordó mantener sin cambios su producción de petróleo para marzo. En noviembre, el grupo había congelado los nuevos aumentos previstos para enero a marzo de 2026 debido al descenso estacional del consumo. (Reporte de Enes Tunagur en Londres; reporte adicional de Katya Golubkova en Tokio y Sudarshan Varadhan en Singapur; edición de Chris Reese, Thomas Derpinghaus y Clarence Fernandez; Editado en Español por Ricardo Figueroa)