PETRÓLEO - Los precios del crudo operan casi planos, mercado atento a riesgos geopolíticos para la oferta

Por Seher Dareen

LONDRES, 2 dic (Reuters) - Los precios del petróleo cotizaban con una leve baja el martes, mientras los operadores sopesaban los riesgos derivados de los ataques de drones ucranianos contra instalaciones energéticas rusas y la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela.

* Los futuros del crudo Brent caían 19 centavos, o un 0,3%, a US$62,98 el barril a las 0903 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate perdía 12 centavos, o un 0,2%, a US$59,20 el barril.

* Ambos referenciales subieron más de un 1% el lunes, mientras que el WTI se acercaba a máximos de dos semanas.

* Aunque los precios parecían estar dentro de un rango, la prima de riesgo geopolítico parece haber aumentado de nuevo debido a la situación en torno al mar Negro y Venezuela, dijo Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank.

* "Además de eso, el esperado pero esquivo exceso de oferta sigue siendo un punto clave que impide cualquier rebote significativo en este momento", agregó.

* El lunes, el Consorcio del Oleoducto del Caspio dijo que había reanudado los envíos de petróleo desde un punto de amarre en su terminal del mar Negro después de un importante ataque de drones ucranianos el 29 de noviembre.

* Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que "el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela" debería considerarse cerrado, desatando una nueva incertidumbre en el mercado petrolero, ya que la nación sudamericana es un importante productor.

* "La atención también se centra en las conversaciones de paz ucranianas, que podrían dar lugar a que Rusia aumente sus exportaciones de crudo y productos una vez más, aunque es probable que este proceso sea prolongado", dijo Tamas Varga, analista de PVM Oil Associates.

* En el frente de las negociaciones, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el lunes que las prioridades de Kiev eran mantener la soberanía y asegurar fuertes garantías de seguridad, añadiendo que las disputas territoriales seguían siendo el punto de fricción más complicado.

* El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, se reunirán el martes con el presidente ruso, Vladímir Putin, para mantener conversaciones sobre una posible forma de poner fin a la guerra.

* El domingo, la OPEP+ reafirmó un pequeño aumento de la producción de petróleo para diciembre y una pausa en los aumentos en el primer trimestre del próximo año debido a los crecientes temores de un exceso de oferta. (Reporte de Ashitha Shivaprasad en Bengaluru y Trixie Yap en Singapur; Editado en Español por Ricardo Figueroa)