PETRÓLEO: los precios del crudo operan cerca de máximos de siete meses por tensiones entre EE. UU. e Irán

Por Shadia Nasralla

LONDRES, 24 feb (Reuters) - Los precios del petróleo cotizaban cerca de sus máximos de siete meses el martes, mientras los operadores evaluaban los riesgos para el suministro derivados de una posible escalada militar, ante la inminencia de una nueva ronda de negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán

* Los futuros del crudo Brent operaban sin cambios a US$71,49 el barril a las 1037 GMT, mientras que los futuros del crudo estadounidense subían 11 centavos, o un 0,2%, a US$66,42 el barril

* El Brent cotiza en su nivel más alto desde finales de julio, mientras que el WTI se encuentra en su nivel más alto desde principios de agosto

* Irán y Estados Unidos celebrarán una tercera ronda de conversaciones nucleares el jueves en Ginebra, anunció el domingo el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr Albusaidi

* Estados Unidos quiere que Irán renuncie a su programa nuclear, pero Irán se ha negado rotundamente y ha negado que esté tratando de desarrollar un arma atómica

* El Departamento de Estado está retirando al personal gubernamental no esencial y a sus familias de la embajada de Estados Unidos en Beirut, informó el lunes un funcionario de alto rango del Departamento de Estado, en medio de la creciente preocupación por el riesgo de un conflicto militar con Irán

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes en una publicación en las redes sociales que será un "día muy malo" para Irán si no llega a un acuerdo

* "El riesgo no es necesariamente que la guerra sea el escenario base, sino que la escalada se vuelva difícil de revertir una vez que se hayan elevado las posiciones y las expectativas", dijeron los analistas de SEB en una nota. "Esa es la incómoda dinámica que sustenta actualmente la prima geopolítica del petróleo"

* En el ámbito de la política comercial, Trump advirtió el lunes a los países que no se retracten de los acuerdos comerciales recientemente negociados con Estados Unidos después de que la Corte Suprema anuló sus aranceles de emergencia, afirmando que les impondría aranceles mucho más elevados en virtud de otras leyes comerciales

* Trump dijo el sábado que aumentaría un arancel temporal del 10% al 15% sobre las importaciones estadounidenses procedentes de todos los países, el nivel máximo permitido por la ley. (Reporte adicional de Trixie Yap en Singapur y Anushree Mukherjee en Bangalore; edición de Jacqueline Wong, Muralikumar Anantharaman y Jan Harvey; Editado en Español por Ricardo Figueroa)