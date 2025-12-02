PETRÓLEO Los precios del crudo se mantienen estables ante riesgos geopolíticos para el suministro

2 dic (Reuters) -

Los precios del petróleo se mantenían firmes en las primeras operaciones del martes, en un momento en que los agentes del mercado evaluaban los riesgos derivados de los ataques de aviones no tripulados ucranianos contra sitios energéticos rusos, las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela y las expectativas dispares para los inventarios de combustible de EEUU.

Los futuros del crudo Brent subían 7 centavos, o un 0,1%, a US$63,24 el barril a las 0427 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate ganaba 10 centavos, o un 0,2%, a US$59,42 el barril.

Ambas referencias subieron más de un 1% el lunes, mientras que el WTI se acercó a máximos de dos semanas.

"El petróleo mantuvo las ganancias mientras los operadores esperaban los movimientos del presidente Trump sobre Venezuela y evaluaban los daños en la terminal del mar Negro", dijeron los analistas de Saxo en una nota a clientes.

El lunes, el Consorcio del Oleoducto del Caspio dijo que había reanudado los envíos de petróleo desde un punto de amarre en su terminal del mar Negro, después de un importante ataque de drones ucranianos el 29 de noviembre. El diario ruso Kommersant, citando fuentes anónimas, afirmó el lunes que los cargamentos de petróleo se habían reanudado a través del punto único de amarre 1 (SPM 1), mientras que el SPM 2 había resultado dañado.

"La acción militar respalda nuestra opinión de que es muy poco probable que se alcance un acuerdo de paz en breve y de que los mercados de diésel/gasóleo están a punto de remontar el complejo", señalaron los analistas de Ritterbusch and Associates en una nota.

En el frente de las negociaciones, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el lunes que las prioridades de Kiev eran mantener la soberanía y asegurar sólidas garantías de seguridad, y añadió que las disputas territoriales seguían siendo el punto de fricción más complicado.

El enviado estadounidense Steve Witkoff tiene previsto informar al Kremlin el martes.

El jefe del equipo del sector energético de DBS, Suvro Sarkar, dijo que "el único otro factor emergente" para el petróleo era "el ruido en torno a Venezuela".

"Si bien un conflicto en toda regla es poco probable, los acontecimientos en curso podrían desestabilizar el país internamente y amenazar la producción y las exportaciones de petróleo", dijo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló con sus principales asesores para discutir la campaña de presión sobre Venezuela, dijo un alto cargo estadounidense. El sábado, Trump dijo que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debería considerarse "cerrado en su totalidad", sin dar más detalles.

El domingo, la OPEP+ reafirmó un pequeño aumento de la producción de petróleo para diciembre y una pausa en los aumentos en el primer trimestre del próximo año debido a los crecientes temores de un exceso de oferta.

"El discurso de la OPEP+ sobre la gestión de la oferta y la disciplina a corto plazo sigue favoreciendo los precios del petróleo", dijo Sarkar, de DBS Bank.

Las perspectivas dispares sobre los datos de inventarios de crudo y productos refinados en EEUU pesaron ligeramente sobre los precios, con una encuesta preliminar de Reuters entre cuatro analistas que mostraba una caída de los inventarios de crudo, pero un aumento de los inventarios de productos en la semana del 28 de noviembre.

(Información de Ashitha Shivaprasad en Bengaluru y Trixie Yap en Singapur; edición de Sonali Paul y Thomas Derpinghaus; edición en español de Paula Villalba)