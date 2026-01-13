PETRÓLEO-Los precios del crudo suben ante inquietud por protestas en Irán

Por Anushree Mukherjee y Jeslyn Lerh

SINGAPUR, 13 ene (Reuters) -

Los precios del petróleo continuaban subiendo el martes, mientras la preocupación por Irán y las posibles ⁠interrupciones del suministro pesaban más que ⁠la perspectiva de un aumento de la oferta de crudo procedente de Venezuela. Los futuros del Brent subían 22 centavos, o un 0,3%, hasta los 64,09 dólares por barril a ⁠las 0430 GMT, ‌rondando ​los máximos de dos meses alcanzados en la sesión anterior. El crudo estadounidense West Texas Intermediate subía 23 ​centavos, o un 0,4%, a 59,73 dólares.

"El aumento de los precios se produce en medio de ‌la intensificación de las protestas en Irán, lo que aumenta la posibilidad ‌de algún tipo de intervención por parte ​de Estados Unidos", dijeron el martes los estrategas de materias primas de ING.

Irán, uno de los mayores productores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, se enfrenta a sus mayores manifestaciones antigubernamentales en años, lo que ha provocado la advertencia del presidente de EEUU, Donald Trump, de una posible acción militar por la violencia letal contra los manifestantes.

Se espera que Trump se reúna con altos asesores el martes para discutir las opciones sobre Irán, dijo un representante estadounidense a Reuters.

El presidente estadounidense dijo ⁠el lunes que cualquier país que haga negocios con Irán estará sujeto a una tasa arancelaria del 25% sobre cualquier negocio realizado ​con Estados Unidos. Irán exporta gran parte de su petróleo a China.

"Con Estados Unidos y China habiendo alcanzado una tregua comercial, nos preguntamos si Estados Unidos querría con aranceles adicionales a China", dijeron los estrategas de ING.

Los acontecimientos políticos importan para los mercados del crudo, Irán es un importante productor sancionado y cualquier escalada podría interrumpir el suministro o añadir una prima de riesgo geopolítico.

"En nuestra opinión, los disturbios en Irán han añadido entre 3 y 4 dólares ⁠por barril de prima de riesgo geopolítico a los precios del petróleo", señaló Barclays en una nota.

Los mercados ​también están lidiando con la preocupación de que la oferta adicional de crudo llegue al mercado debido a la vuelta anticipada de Venezuela a las exportaciones. Tras la destitución del presidente Nicolás Maduro, Trump dijo la semana pasada que el Gobierno en Caracas ‍está dispuesto a entregar a Estados Unidos hasta 50 millones de barriles de petróleo sujetos a sanciones occidentales.

Las casas comerciales de crudo globales han surgido como en la carrera por controlar los flujos de crudo venezolano, adelantándose a las grandes energéticas estadounidenses.

, las tensiones geopolíticas se intensificaron cuando las fuerzas rusas lanzaron ataques contra las dos ciudades más grandes de Ucrania , dijeron responsables ucranianos.

En ​Estados Unidos, el Gobierno de Trump renovó sus ataques contra la Reserva Federal, subrayando las preocupaciones en los mercados sobre la independencia del banco central y sumándose a la incertidumbre sobre las futuras condiciones económicas y la demanda de petróleo. (Información de Anushree Mukherjee en Bengaluru y ‍Jeslyn Lerh en Singapur; edición de Jacqueline Wong y Jamie Freed; editado en español por Patrycja Dobrowolska)