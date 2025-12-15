PETRÓLEO-Los precios del crudo suben ante las interrupciones de suministro en Venezuela

Por Yuka Obayashi y Siyi Liu

TOKIO/SINGAPUR, 15 dic (Reuters) -

Los precios del petróleo subían el lunes, mientras las interrupciones del suministro vinculadas a la escalada de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela pesaban más que las preocupaciones por el exceso de oferta y el impacto de un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Los futuros del crudo Brent subían 33 centavos, o un 0,54%, a US$61,45 el barril, a las 0429 GMT, y el crudo estadounidense West Texas Intermediate se situaba en US$57,75 el barril, con un alza de 31 centavos, o un 0,54%.

Ambos contratos cayeron más de un 4% la semana anterior, lastrados por las expectativas de superávit en 2026.

"Las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania han oscilado entre el optimismo y la cautela, mientras que las tensiones entre Venezuela y EEUU se están intensificando, lo que aumenta la preocupación por posibles interrupciones del suministro", dijo Tsuyoshi Ueno, economista de NLI Research Institute.

"Aun así, con los mercados sin una dirección clara, la preocupación por el exceso de oferta sigue siendo fuerte y, a menos que los riesgos geopolíticos se intensifiquen bruscamente, el WTI podría caer por debajo de los US$55 a principios del próximo año".

Las exportaciones de petróleo de Venezuela han caído bruscamente desde que Estados Unidos incautó un petrolero la semana pasada e impuso nuevas sanciones a las navieras y buques que hacen negocios con el productor de petróleo latinoamericano, según datos, documentos y fuentes marítimas.

El mercado sigue de cerca los acontecimientos y su impacto en el suministro de petróleo, con Reuters informando de que Estados Unidos planea interceptar más buques que transportan crudo venezolano tras la incautación del petrolero de hace una semana, intensificando la presión sobre el presidente Nicolás Maduro.

El aumento de las expectativas de un superávit, sin embargo, siguió pesando sobre los precios.

JP Morgan Commodities Research dijo en una nota el sábado que se espera que los superávits de petróleo en 2025 se amplíen aún más en 2026 y 2027, mientras se prevé que la oferta mundial de petróleo supere a la demanda, expandiéndose a un ritmo tres veces mayor que el crecimiento de la demanda hasta 2026.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se ofreció a renunciar a la aspiración de su país de ingresar en la alianza militar de la OTAN, durante las cinco horas de conversaciones que mantuvo el domingo con enviados estadounidenses en Berlín. Está previsto que las negociaciones continúen el lunes.

El enviado estadounidense Steve Witkoff dijo que "se han hecho muchos progresos", aunque no se dieron a conocer más detalles.

El ejército ucraniano dijo el viernes que había atacado una importante refinería de petróleo rusa en Yaroslavl, al noreste de Moscú; fuentes de la industria afirmaron que la instalación había suspendido la producción.

Los ingresos estatales rusos por petróleo y gas en diciembre caerán casi a la mitad respecto al año anterior, hasta 410.000 millones de rublos (US$5.120 millones), debido a la caída de los precios del crudo y a la fortaleza del rublo, según cálculos de Reuters.

Un posible acuerdo de paz podría aumentar el suministro de petróleo ruso, actualmente sancionado por los países occidentales. Por el lado de la oferta, las empresas energéticas estadounidenses redujeron la semana pasada el número de plataformas petrolíferas y de gas natural en funcionamiento por segunda vez en tres semanas, según informó el viernes la firma de servicios energéticos Baker Hughes.

(1 dólar = 80,0455 rublos) (Información de Yuka Obayashi en Tokio y Siyi Liu en Singapur; edición de Thomas Derpinghaus y Sherry Jacob-Phillips; editado en español por Patrycja Dobrowolska)