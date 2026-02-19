PETRÓLEO: Los precios del crudo suben ante posible conflicto entre EE. UU. e Irán

Por Yuka Obayashi y Emily Chow

TOKIO, 19 feb (Reuters) -

Los precios del petróleo subían el jueves, mientras Estados Unidos e Irán intentaban reducir la tensión en las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán al tiempo que ambas partes intensificaban la actividad militar en la importante región productora de petróleo. Los futuros del Brent avanzaban 23 centavos, o un 0,3%, hasta US$70,58 el barril a las 0735 GMT, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de EEUU ganaba 25 centavos, o un 0,4%, hasta cotizar a US$65,44 el barril.

Ambos índices de referencia cerraron el miércoles con una subida superior al 4%, registrando sus cotizaciones más altas desde el 30 de enero, mientras los operadores valoraban el riesgo de interrupciones en el suministro en caso de conflicto.

"Los precios del petróleo están repuntando a medida que el mercado se muestra cada vez más preocupado por la posibilidad de una acción inminente de EEUU contra Irán", señalaron los analistas de ING en una nota publicada el jueves.

"Para los mercados petroleros, la preocupación es claramente qué implicaría esa acción no solo para el suministro de petróleo iraní, sino también para los flujos de petróleo del golfo Pérsico en general, dado el riesgo de interrupción de los envíos a través del estrecho de Ormuz".

Los medios de comunicación estatales iraníes informaron de que el país había cerrado el estrecho de Ormuz durante unas horas el martes, sin aclarar si la vía marítima se había reabierto por completo. Alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo pasa por esta vía marítima.

"Las tensiones entre Washington y Teherán siguen siendo elevadas, pero la opinión predominante es que es poco probable que se produzca un conflicto armado a gran escala, lo que lleva a adoptar una actitud de espera", dijo Hiroyuki Kikukawa, estratega jefe de Nissan Securities Investment, una unidad de Nissan Securities.

"El presidente de EEUU, Donald Trump, no quiere un fuerte aumento de los precios del crudo, e incluso si se produjera una acción militar, probablemente se limitaría a ataques aéreos a corto plazo", añadió Kikukawa.

Se lograron algunos avances durante las conversaciones con Irán celebradas esta semana en Ginebra, pero siguen existiendo diferencias en algunas cuestiones, según informó el miércoles la Casa Blanca, que añadió que esperaba que Teherán volviera con más detalles en un par de semanas.

Irán emitió un aviso a los aviadores (NOTAM) en el que informa de que tiene previsto lanzar cohetes en zonas del sur del país el jueves entre las 0330 y las 1330 GMT, según la página web de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos.

Al mismo tiempo, Estados Unidos ha desplegado buques de guerra cerca de Irán, y el vicepresidente estadounidense JD Vance ha declarado que Washington está sopesando si continuar con el compromiso diplomático con Teherán o buscar "otra opción".

Mientras tanto, las dos jornadas de conversaciones de paz en Ginebra entre Ucrania y Rusia terminaron el miércoles sin avances, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acusó a Moscú de frenar los esfuerzos mediados por Estados Unidos para poner fin a una guerra que dura ya cuatro años.

Las reservas de crudo, gasolina y destilados de Estados Unidos cayeron la semana pasada, según fuentes del mercado, que citaron las cifras del Instituto Estadounidense del Petróleo (API, por sus siglas en inglés) del miércoles, contrariamente a las expectativas de una encuesta de Reuters que apuntaba a un aumento de las reservas de crudo de 2,1 millones de barriles en la semana hasta el 13 de febrero.

Los informes oficiales sobre las reservas de petróleo de EEUU de la Administración de Información Energética se publicarán el jueves. (Información de Yuka Obayashi y Emily Chow; edición de Sonali Paul y Kevin Buckland; editado en español por Patrycja Dobrowolska)