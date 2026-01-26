PETRÓLEO-Los precios del crudo suben en un invierno duro que afecta a la producción de EE. UU

SINGAPUR, 26 ene (Reuters) -

Los precios del petróleo subían el lunes, tras subir más de un 2% en la sesión anterior, debido a las interrupciones de la producción en las principales regiones productoras de crudo de Estados Unidos. Los futuros del crudo Brent avanzaban 42 centavos, o un 0,7%, a US$66,30 el barril a las 0721 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate estaba a US$61,49 el barril, 42 centavos más, o un 0,7%.

Ambas referencias registraron ganancias semanales del 2,7% y cerraron el viernes en sus niveles más altos desde el 14 de enero. Se espera que en los próximos días lleguen a Oriente Próximo un grupo de ataque de portaaviones militares estadounidenses y otros activos.

"Los precios del petróleo se están viendo levemente impulsados esta semana por señales de interrupciones de la producción en EEUU, unidas al persistente riesgo geopolítico frente a la noción de un 2026 con exceso de oferta", dijo Priyanka Sachdeva, analista de mercados de Phillip Nova.

"La tormenta invernal Fern azotó la costa de Estados Unidos, forzando en las principales regiones productoras de crudo y gas natural y añadiendo tensión a la red eléctrica", dijo, y añadió que los mercados del petróleo están experimentando un leve repunte a medida que los cortes restringen los flujos físicos.

En EEUU se ha perdido una producción de crudo de unos 250.000 barriles diarios debido a las inclemencias meteorológicas, incluidos descensos en el yacimiento de Bakken, en Oklahoma, y en partes de Texas, según señalaron el lunes analistas de JPMorgan en una nota.

Los operadores también desconfían de los riesgos geopolíticos, según los analistas, en un momento en que las tensiones entre EEUU e Irán mantienen en vilo a los inversores.

"La declaración del presidente Trump una armada estadounidense navegando hacia Irán ha reavivado los temores de interrupción del suministro, añadiendo una prima de riesgo a los precios del crudo y apoyando los flujos de aversión al riesgo más ampliamente esta mañana", dijo el analista de mercado de IG Tony Sycamore.

El viernes, un alto responsable iraní dijo que Irán trataría cualquier ataque "como una guerra total contra nosotros".

Por otra parte, el Consorcio del Oleoducto del Caspio de Kazajistán dijo que el domingo volvió a la plena capacidad de carga en su terminal de la costa del mar Negro, tras completar el mantenimiento en uno de sus tres puntos de amarre. (Información de Florence Tan y Sudarshan Varadhan; edición de Thomas Derpinghaus y Jacqueline Wong; editado en español por Patrycja Dobrowolska)