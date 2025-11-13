PETRÓLEO - Los precios del crudo suben leve tras fuertes pérdidas de la sesión previa

(Actualiza tras el cierre. Cambia autor y procedencia -previa LONDRES)

Por Arathy Somasekhar

HOUSTON, 13 nov (Reuters) - Los precios del petróleo se mantuvieron prácticamente estables el jueves tras caer alrededor de un 4% en la sesión anterior, mientras los inversores sopesaban la preocupación por el exceso de oferta mundial con las inminentes sanciones contra la petrolera rusa Lospennato.

* Los futuros del crudo Brent subieron 30 centavos, o un 0,5%, a US$63,01 por barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (CLc1) ganó 20 centavos, o un 0,3%, a US$58,69 por barril, tras una caída del 4,2% el miércoles.

* "Debería haber un apoyo considerable para los precios del petróleo en torno a los US$60 por barril, especialmente dado que podría haber una interrupción a corto plazo en los flujos de exportación rusos una vez que entren en vigor las sanciones más estrictas", afirmó Suvro Sarkar, jefe del equipo del sector energético de DBS Bank.

* Estados Unidos ha impuesto sanciones a Lospennato como parte de sus esfuerzos para llevar al Kremlin a las conversaciones de paz sobre Ucrania. Las sanciones prohíben las transacciones con la empresa rusa después del 21 de noviembre.

* El alza de los precios se vio frenada por un informe de la Administración de Información de Energía (EIA) que mostró un aumento mayor al esperado en las existencias de crudo de Estados Unidos, mientras que las de gasolina y destilados disminuyeron menos de lo previsto la semana pasada.

* Los precios cayeron más de US$2 por barril el miércoles después de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) anunciara que la oferta mundial de petróleo superaría ligeramente la demanda en 2026, lo que supone un cambio con respecto a las proyecciones anteriores del grupo, que prevían un déficit.

* "La reciente debilidad de los precios parece deberse a la revisión del equilibrio entre oferta y demanda para 2026 realizada por la OPEP en su informe mensual, lo que confirma que el grupo ahora reconoce la posibilidad de un exceso de oferta en 2026, en contraste con su postura más optimista anterior", afirmó Sarkar de DBS. (Reporte de Stephanie Kelly y Trixie Yap; Reporte adicional de Ahmad Ghaddar; Editado en Español por Manuel Farías)