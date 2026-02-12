PETRÓLEO: Los precios del crudo suben levemente, inversores evalúan tensiones entre EE. UU. e Irán

Por Enes Tunagur

LONDRES, 12 feb (Reuters) - Los precios del petróleo subían levemente el jueves por la mañana, ya que los inversores consideraban la posible escalada de las tensiones entre Estados Unidos e Irán y temían que cualquier ataque contra Teherán o el transporte marítimo pudiera provocar interrupciones en el suministro.

* Los futuros del crudo Brent subían 35 centavos, o un 0,5%, a US$69,75 el barril a las 0853 GMT. El crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos ganaba 37 centavos, o un 0,57%, a US$65.

* Los dos índices de referencia registraron ganancias el miércoles de alrededor del 0,9% y el 1%, respectivamente, ya que las preocupaciones de los inversores eclipsaron el aumento de las reservas de crudo estadounidenses.

* La posibilidad de que se interrumpa el tránsito de 20 millones de barriles diarios (bpd) de petróleo por el estrecho de Ormuz respaldaba los precios a pesar del aumento de las reservas estadounidenses, según el analista de PVM John Evans, quien añadió que la debilidad del dólar también impulsaba los precios.

* Aproximadamente una quinta parte del consumo total de petróleo del mundo pasa por el estrecho de Ormuz.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo tras las conversaciones con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el miércoles que aún no habían llegado a un acuerdo definitivo sobre cómo avanzar con Irán, pero que las negociaciones con Teherán continuarían.

* Trump dijo el martes que estaba considerando enviar un segundo portaaviones a Oriente Medio si no se llegaba a un acuerdo con Irán. Aún no se han anunciado la fecha y el lugar de la próxima ronda de conversaciones.

* Por su parte, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) rebajó el jueves sus previsiones de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2026, citando el impacto del aumento de los precios en el consumo.

* El fuerte aumento de las reservas de crudo de Estados Unidos también limitaba la subida de los precios. Las reservas de crudo de Estados Unidos aumentaron en 8,5 millones de barriles hasta alcanzar los 428,8 millones de barriles la semana pasada, según la Administración de Información de Energía (EIA), superando con creces el aumento de 793.000 barriles previsto por los analistas en una encuesta de Reuters. (Reporte de Enes Tunagur en Londres. Reporte adicional de Sam Li y Lewis Jackson en Pekín. Edición de David Goodman; Editado en Español por Ricardo Figueroa)