PETRÓLEO: los precios del crudo suben mientras EE. UU. e Irán prolongan negociaciones hasta la próxima semana

Por Anna Hirtenstein

LONDRES, 27 feb (Reuters) - Los precios del petróleo subían el viernes, pero estaban en camino de terminar la semana relativamente estables después de que Estados Unidos e Irán ampliaron las negociaciones nucleares, lo que alivió la preocupación por posibles hostilidades e interrupciones del suministro, mientras que la OPEP+ podría aumentar la producción en su reunión del domingo.

* Los futuros del crudo Brent subían 87 centavos, o un 1,2%, a US$71,62 el barril a las 0938 GMT, mientras que el crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos ganaba 87 centavos, o un 1,3%, a US$66,08.

* En la semana, el Brent y el WTI se encaminan a anotar ligeras caídas del 0,1% y el 0,4%, respectivamente.

* "La incertidumbre prevalece, el miedo está empujando los precios ligeramente al alza hoy", dijo Tamas Varga, analista petrolero de la correduría PVM. "Está completamente impulsado por el resultado de las negociaciones nucleares con Irán y la posible acción militar que Estados Unidos podría emprender contra Irán".

* Estados Unidos e Irán mantuvieron conversaciones indirectas en Ginebra el jueves, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó un refuerzo militar en la región.

* Los precios del petróleo subieron más de un dólar por barril durante las conversaciones, según informaciones de los medios de comunicación que indicaban que las negociaciones se habían estancado debido a la insistencia de Estados Unidos en que Irán no enriqueciera uranio. Sin embargo, los precios bajaron después de que el mediador omaní dijo que ambas partes habían logrado avances en las conversaciones.

* Tienen previsto reanudar las negociaciones con conversaciones a nivel técnico programadas para la próxima semana en Viena, dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Sayyid Badr Albusaidi, en X.

* Trump dijo el 19 de febrero que Irán debe llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear en un plazo de 10 a 15 días o se producirán "cosas realmente malas".

* Primas de riesgo geopolítico de entre US$8 y US$10 por barril se han incorporado a los precios del petróleo por el temor a que un conflicto interrumpa el suministro de Oriente Medio a través del estrecho de Ormuz, por donde pasa alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo, dijo el analista de DBS Suvro Sarkar.

* Para amortiguar el impacto de un posible ataque, Arabia Saudita está aumentando la producción y las exportaciones de petróleo, informaron a Reuters dos fuentes familiarizadas con los planes.

* Por su parte, el grupo de productores OPEP+ probablemente considerará aumentar la producción de petróleo en 137.000 barriles diarios para abril en su reunión del 1 de marzo, según las fuentes, tras suspender los aumentos de producción en el primer trimestre. (Reporte de Anna Hirtenstein en Londres. Reporte adicional de Florence Tan en Singapur y Nicole Jao en Nueva York. Edición de David Goodman; Editado en Español por Ricardo Figueroa)