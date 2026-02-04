PETRÓLEO-Los precios del crudo suben por tensiones EEUU-Irán; venta masiva limita las alzas

Por Shadia Nasralla

LONDRES, 4 feb (Reuters) - Los precios del petróleo subían el miércoles después de que Estados Unidos derribó un dron iraní ⁠y barcos armados iraníes se ⁠acercaron a un buque con bandera estadounidense, reavivando los temores de una escalada entre Washington y Teherán antes de las conversaciones previstas.

* Los futuros del crudo Brent subían ⁠46 centavos, ‌o un 0,7%, ​a 67,79 dólares el barril a las 1034 GMT. El crudo West Texas Intermediate de ​Estados Unidos ganaba 52 centavos, o un 0,8%, a 63,73 dólares.

* Ambos índices de referencia ‌han oscilado esta semana entre las noticias sobre las ‌conversaciones para reducir las tensiones entre Estados ​Unidos e Irán y el aumento de los temores de una posible interrupción del flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz.

* En tanto, una venta masiva más amplia de acciones, que a menudo se mueven en paralelo a los precios del petróleo, frenaba las ganancias.

* "El petróleo estaría más bajo sin las amenazas bélicas de Oriente Medio", afirmaron los analistas de PVM en una nota.

* El Ejército estadounidense derribó el martes un dron ⁠iraní que se acercó "agresivamente" a un portaaviones estadounidense en el mar Arábigo, informó el Ejército estadounidense.

* Por otra parte, un ​grupo de lanchas con artillería iraníes se acercó a un petrolero con bandera estadounidense al norte de Omán, informaron fuentes marítimas y una consultora de seguridad. Estados Unidos e Irán mantendrán conversaciones en Omán el viernes, según un funcionario regional.

* Los miembros de la OPEP Arabia Saudita, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak exportan la mayor parte de su crudo a través del estrecho de Ormuz, ⁠principalmente a Asia.

* Los precios del petróleo también se vieron respaldados por los datos del sector, que ​muestran una fuerte caída de las reservas de crudo estadounidenses. Las existencias del mayor productor y consumidor de petróleo del mundo cayeron en más de 11 millones de barriles la semana pasada, según fuentes que citan cifras del Instituto ‍Americano del Petróleo (API).

* Los datos oficiales de la Administración de Información Energética de Estados Unidos se publicarán a las 1530 GMT.

* Los analistas encuestados por Reuters esperaban un aumento de las reservas de crudo.

* El martes, los precios del petróleo también se vieron impulsados por un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la India que aumentó ​las esperanzas de una mayor demanda energética mundial, mientras que los continuos ataques rusos contra Ucrania aumentaron la preocupación de que el petróleo de Moscú siguiera bajo sanciones durante más tiempo. (Reporte de Shadia Nasralla. Reporte adicional de Yuka Obayashi en Tokio ‍y Jeslyn Lerh en Singapur. Edición de David Goodman; Editado en Español por Ricardo Figueroa)