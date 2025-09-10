Petróleo: los precios del crudo suben tras ataques israelíes, pero el exceso de oferta limita las ganancias

Por Shadia Nasralla

LONDRES, 10 sep (Reuters) - Los precios del petróleo subían el miércoles después de que Israel atacó a líderes de Hamás en Qatar, Polonia derribó aviones no tripulados y Estados Unidos presionó para imponer nuevas sanciones a los compradores de petróleo ruso, pero la preocupación por el exceso de oferta de crudo limitaba las ganancias.

* Los futuros del crudo Brent subían 56 centavos, o un 0,8%, a US$66,95 por barril, a las 0835 GMT, y los futuros del crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos ganaban 56 centavos, o un 0,9%, a US$63,19 por barril.

* Los precios habían subido un 0,6% en la sesión anterior después de que Israel dijo que había atacado a los líderes de Hamás en Doha.

* Ambos referenciales subieron casi un 2% poco después del ataque, pero luego borraron gran parte de sus ganancias.

* En tanto, las tensiones geopolíticas también aumentaron cuando Polonia derribó aviones no tripulados durante un ataque ruso generalizado en el oeste de Ucrania el miércoles, marcando la primera vez que un miembro de la OTAN dispara en la guerra. Sin embargo, no hubo una amenaza inmediata de interrupción del suministro.

* Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a la Unión Europea a imponer aranceles del 100% a China e India como estrategia para presionar al presidente ruso, Vladimir Putin, según fuentes.

* China e India son grandes compradores de petróleo ruso, que ha ayudado a sostener las arcas de Rusia desde que lanzó su invasión de Ucrania en 2022.

* "Persiste la incertidumbre sobre hasta dónde llegará la administración, ya que una acción agresiva podría entrar en conflicto con los esfuerzos para gestionar la inflación e influir en la Reserva Federal para reducir las tasas de interés", dijeron los analistas de LSEG.

* Los operadores esperan que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en su reunión del 16-17 de septiembre, lo que impulsaría la actividad económica y la demanda de petróleo.

* Pero las perspectivas de la oferta siguen siendo bajistas. La Administración de Información de Energía de Estados Unidos advirtió que los precios mundiales del crudo sufrirán una presión significativa en los próximos meses debido al aumento de los inventarios a medida que la OPEP+ incremente la producción.

* Las existencias de crudo, gasolina y destilados en Estados Unidos aumentaron la semana pasada, según fuentes del mercado, citando cifras del Instituto Americano del Petróleo publicadas el martes. Los datos del Gobierno se publicarán a las 1430 GMT. (Reporte de Shadia Nasralla, reporte adicional de Colleen Howe en Pekín; Editado en Español por Ricardo Figueroa)