PETRÓLEO: los precios del crudo suben tras la interrupción del suministro en Oriente Medio

Por Arathy Somasekhar y Trixie Yap

4 mar (Reuters) -

Los precios del petróleo subían un 3% el miércoles, ya que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán interrumpió los suministros de Oriente Medio, pero el ritmo de las ganancias se ralentizaba con respecto a sesiones anteriores, después de que el presidente Donald Trump sugiriera que la Marina de Estados Unidos podría escoltar a los buques a través del estrecho de Ormuz.

El Brent subía 2,67 dólares, o un 3,3%, hasta 84,07 dólares el barril a las 0659 GMT, tras cerrar el martes en su nivel más alto desde enero de 2025.

El crudo West Texas Intermediate de EEUU

subía 2,24 dólares, o un 3%, hasta los 76,8 dólares, tras cerrar en su nivel más alto desde junio. Ambos índices de referencia han subido alrededor de un 5% o más en las dos últimas sesiones.

"El principal factor que impulsa los precios del petróleo a corto plazo sigue siendo el conflicto entre Estados Unidos e Irán", dijo Kelvin Wong, analista de mercados de OANDA.

"En este momento, solo unas señales claras de distensión podrían mitigar o revertir la actual tendencia alcista del WTI, y esas señales brillan por su ausencia", añadió.

Las fuerzas israelíes y estadounidenses atacaron objetivos en todo Irán el martes, lo que provocó ataques iraníes contra la infraestructura energética en una región que representa algo menos de un tercio de la producción mundial de petróleo.

Irak, el segundo mayor productor de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ha reducido su producción en casi 1,5 millones de barriles diarios, aproximadamente la mitad de su producción, debido a los límites de almacenamiento y a la falta de una ruta de exportación, según informaron fuentes oficiales a Reuters.

Las fuentes dijeron que el país podría tener que cerrar su producción de casi 3 millones de barriles diarios en cuestión de días si no se reanudan las exportaciones.

Irán también ha atacado petroleros en el estrecho de Ormuz, por donde circula aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo. El tráfico por el estrecho sigue prácticamente cerrado.

Trump dijo que la Marina de Estados Unidos podría comenzar a escoltar a los petroleros a través del estrecho si fuera necesario, y añadió que había ordenado a la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Unidos que proporcionara un seguro de riesgo político y garantías financieras para el comercio marítimo en el golfo Pérsico.

"Es una buena noticia, pero está claro que no sucederá de la noche a la mañana. Las escoltas navales serían útiles, pero, de nuevo, esta iniciativa llevará tiempo", dijeron los analistas de ING en una nota.

Algunos analistas no estaban seguros de si esta medida limitaría la tendencia alcista del petróleo durante mucho tiempo.

"Las medidas de mitigación de Trump para mantener abierto el estrecho de Ormuz no parecen haber provocado un cambio en la tendencia alcista actual de los precios del petróleo", dijo Wong, de OANDA.

El crudo WTI había logrado mantenerse en el nivel clave de soporte a corto plazo de 73,40/70,70 dólares por barril, añadió.

Los países y las empresas han comenzado a buscar rutas y suministros alternativos. India e Indonesia afirmaron que estaban buscando, mientras que algunas refinerías chinas estaban cerrando o adelantando sus planes de mantenimiento.

En Estados Unidos, las reservas de crudo aumentaron en 5,6 millones de barriles la semana pasada, según fuentes del mercado que citan cifras del Instituto Estadounidense del Petróleo, muy por encima de los 2,3 millones previstos por los analistas.

Las cifras oficiales del Gobierno estadounidense se esperan para más tarde este miércoles.

(Información de Arathy Somasekhar y Trixe Yap; edición de Himani Sarkar y Clarence Fernandez; edición en español de Paula Villalba)