PETRÓLEO: los precios del crudo suben un 1,5% ante la creciente preocupación por un ataque a Irán

Por Sam Li y Trixie Yap

29 ene (Reuters) - Los precios del petróleo subían más de un 1,5% en Asia, ampliando las ganancias por tercer día consecutivo el jueves, ante la creciente preocupación de que Estados Unidos pueda llevar a cabo un ataque militar contra Irán, uno de los principales productores de Oriente Próximo, lo que podría interrumpir el suministro de la región

Los futuros del crudo Brent subían 99 centavos, o un 1,5%, hasta US$69,39 el barril a las 0436 GMT. El crudo West Texas Intermediate de EEUU avanzaba 1,06 dólares, o un 1,7%, hasta US$64,27 el barril

Ambos contratos han subido alrededor de un 5% desde el lunes y se encuentran en su nivel más alto desde el 29 de septiembre

Los precios están subiendo debido a que el presidente de EEUU, Donald Trump, ha aumentado la presión sobre Irán para que ponga fin a su programa nuclear con amenazas de ataques militares y a que un grupo naval estadounidense ha llegado a la región. Irán es el cuarto mayor productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, con una producción de 3,2 millones de barriles al día

Trump está barajando opciones para atacar a las fuerzas de seguridad y a los líderes iraníes con el fin de inspirar protestas que puedan derrocar al régimen actual, según informó Reuters el jueves, basándose en fuentes estadounidenses familiarizadas con las discusiones

"A pesar de que la Reserva Federal mantuvo los tipos de interés estables y de que el índice del dólar estadounidense experimentó un ligero repunte, los precios del petróleo se mantuvieron resistentes, en un momento en que la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán siguió sustentando la narrativa del riesgo de suministro", dijo Priyanka Sachdeva, analista de mercados de Phillip Nova

La Reserva Federal mantuvo los tipos de interés estables el miércoles en medio de señales de una economía estadounidense saludable. Los tipos de interés más bajos suelen abaratar la compra de petróleo para los consumidores, lo que fomenta la demanda y sostiene los precios

"Los precios también se vieron respaldados por las pérdidas de producción relacionadas con el clima en algunas partes de EEUU, junto con una sorprendente reducción de las reservas de crudo estadounidenses, lo que alivió temporalmente las preocupaciones por el exceso de oferta", añadió Sachdeva

La caída inesperada de las reservas de crudo en Estados Unidos, el mayor consumidor de crudo del mundo, también respaldó los precios

Las reservas de petróleo de EEUU cayeron en 2,3 millones de barriles hasta los 423,8 millones de barriles en la semana que finalizó el 23 de enero, según informó el miércoles la Administración de Información Energética de EEUU, frente a las expectativas de los analistas encuestados por Reuters, que apuntaban a un aumento de 1,8 millones de barriles

Algunos analistas seguían pronosticando precios más altos para los próximos meses debido a las primas de riesgo geopolítico

"La posibilidad de que Irán sea atacado ha elevado la prima geopolítica de los precios del petróleo entre 3 y 4 dólares (por barril)", afirmaron los analistas de Citi en una nota el miércoles

Añadieron que una mayor escalada geopolítica podría empujar los precios hasta los US$72 por barril para el Brent. (Información de Sam Li y Trixie Yap; edición de Christian Schmollinger y Jamie Freed; editado en español por Patrycja Dobrowolska)