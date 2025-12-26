PETRÓLEO.- Precio del crudo opera estable mientras mercado analiza posibles riesgos de suministro

Por Robert Harvey

LONDRES, 26 dic (Reuters) -

Los precios del crudo operaban estables el viernes, ya que los inversores sopesaban los posibles riesgos de suministro derivados de las tensiones geopolíticas en una sesión postnavideña poco concurrida, después de que Estados Unidos llevó a cabo ataques aéreos contra militantes del Estado Islámico en Nigeria y añadió una mayor presión económica sobre el petróleo venezolano.

* A las 10:16 GMT, los futuros del Brent subían 12 centavos, o un 0,19%, a US$62,36 por barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) mejoraban 19 centavos, o un 0,33%, a US$58,54.

* Los precios del crudo se encaminan a su caída anual más pronunciada desde 2020, ya que el aumento de la producción tanto del grupo OPEP+ como de los estados ajenos a la alianza ha aumentado las preocupaciones de un mercado con superávit de cara al próximo año.

* Estados Unidos llevó a cabo el jueves un ataque contra militantes del Estado Islámico en el estado de Sokoto, en el noroeste de Nigeria, en coordinación con el Gobierno local, dijo el presidente estadounidense Donald Trump.

* "Los ataques nigerianos pregonados por Trump tienen como objetivo el Estado Islámico y no afectan de forma específica a ningún oleoducto o terminal petrolera. Por lo tanto, los operadores se mantienen al margen en este mercado de escasa liquidez", dijo June Goh, de Sparta Commodities.

* Los yacimientos petrolíferos y las infraestructuras de exportación nigerianas se encuentran sobre todo en el sur del país.

* La Casa Blanca ordenó a sus fuerzas militares centrarse en una "cuarentena" al petróleo venezolano durante al menos los próximos dos meses, lo que indica que Washington está actualmente más interesado en utilizar medios económicos que militares para presionar a Caracas.

* Los inversores también estarán atentos a la evolución del proceso de paz entre Rusia y Ucrania y a su posible impacto en los futuros precios del crudo, ya que un acuerdo de paz podría llevar a la eliminación de las sanciones internacionales contra el sector petrolero ruso.

