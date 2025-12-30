PETRÓLEO-Precios del crudo operan estables mientras inversores buscan claridad sobre Ucrania

Por Robert Harvey

LONDRES, 30 dic (Reuters) -

Los precios del crudo operaban con escasos cambios el martes, ya que los inversores tenían en cuenta las escasas esperanzas de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania y el aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio en torno a Yemen.

* A las 0918 GMT, los futuros del Brent para entrega en febrero, que vencen el martes, subían 15 centavos, a US$62,09 el barril. El contrato más activo para marzo ganaba 12 centavos, a US$61,61.

* El West Texas Intermediate en Estados Unidos mejoraba 14 centavos, a US$58,22 el barril.

* Ambos referenciales subieron más de un 2% en la víspera, después de que Arabia Saudita lanzó ataques aéreos contra Yemen y de que Moscú acusó a Kiev de intentar atentar contra la residencia del presidente ruso, Vladimir Putin, mermando las esperanzas de un acuerdo de paz.

* Kiev tachó la acusación de Moscú de infundada y destinada a socavar las negociaciones de paz. Tras una llamada telefónica con Putin, su par estadounidense, Donald Trump, dijo que estaba enfadado por los detalles del supuesto ataque.

* "Creo que los mercados están percibiendo que va a ser muy difícil llegar a un acuerdo", dijo Ed Meir, analista de Marex.

* También se sumaban a las preocupaciones sobre el suministro los ataques de una coalición liderada por Arabia Saudita contra lo que describió como apoyo militar extranjero a los separatistas del sur respaldados por Emiratos Árabes Unidos en Yemen.

La coalición pidió a las fuerzas emiratíes que abandonen Yemen, en un momento de creciente tensión entre las dos potencias petroleras.

* Los operadores también están atentos a otros acontecimientos en Oriente Medio, después de que Trump dijo que podría apoyar otro ataque importante contra Irán si Teherán reanuda la reconstrucción de sus programas de misiles balísticos o armas nucleares.

(Reporte de Robert Harvey en Londres, Anushree Mukherjee en Bengaluru y Sudarshan Varadhan en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)