PETRÓLEO-Precios del crudo suben tras duro invierno boreal que afecta a la producción en EE. UU.

Por Stephanie Kelly

LONDRES, 26 ene (Reuters) -

Los precios del crudo subían el lunes tras ganar más de un 2% en la sesión anterior, impulsados por las interrupciones de la producción en las principales regiones productoras de crudo de Estados Unidos y las tensiones entre Washington y Teherán. A las 09:05 GMT, los futuros del Brent mejoraban 23 centavos, o un 0,4%, a US$66,11 el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) avanzaban 19 centavos, o un 0,3%, a US$61,26.

Ambos referenciales registraron alzas semanales del 2,7% y cerraron el viernes en sus puntos más altos desde el 14 de enero.

"La tormenta invernal Fern azotó la costa estadounidense, forzando cortes en las principales regiones productoras de crudo y gas natural y añadiendo tensión a la red eléctrica", dijo Priyanka Sachdeva, analista senior de mercado de Phillip Nova, y añadió que los mercados del petróleo están experimentando un leve repunte a medida que los cortes ajustan los flujos físicos.

En Estados Unidos se han perdido unos 250.000 barriles diarios de producción de crudo debido a las inclemencias meteorológicas, destacando el yacimiento de Bakken, en Oklahoma, y partes de Texas, según indicaron analistas de JPMorgan en una nota el lunes.

Los operadores también desconfían de los riesgos geopolíticos, dijeron los analistas, ya que las tensiones entre Estados Unidos e Irán mantienen en vilo a los inversores.

El presidente Donald Trump dijo la semana pasada que Estados Unidos tiene una "armada" dirigiéndose hacia Irán, aunque espera no tener que usarla, al tiempo que renovó las advertencias a Teherán contra la muerte de manifestantes o el reinicio de su programa nuclear.

"El clima invernal inusualmente frío en Estados Unidos, con una mayor demanda de combustible para calefacción y probables cortes de suministro petrolero, pudo ser parte del impulso alcista a fines de la semana pasada, pero las amenazas a Irán con el despliegue del USS Abraham Lincoln en Oriente Medio fue probablemente más importante", dijo SEB en una nota de análisis.

(Reporte de Stephanie Kelly, Florence Tan y Sudarshan Varadhan; editado en español por Carlos Serrano)