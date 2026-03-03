Petróleo se mantiene estable y las acciones bajan en Asia atentos a la guerra en Oriente Medio

Los precios del petróleo se estabilizaron en las primeras operaciones bursátiles asiáticas de este martes, pero las acciones bajaron, ya que los inversionistas estaban atentos a la crisis en Oriente Medio.

El petróleo West Texas Intermediate se mantuvo sin cambios en US$71,23 por barril, tras subir un 6,3% el lunes, después de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán del fin de semana que desataron una guerra regional con represalias de Teherán en el Golfo.

El crudo Brent, que subió un 7,3% el lunes tras alcanzar un máximo del 13% al inicio de la sesión, aún no se negociaba.

En tanto, el índice Nikkei de Japón bajó un 0,84%, tras caer un 1,4% el lunes. El Kospi surcoreano, que cerró el día anterior debido a un día festivo, bajó un 1,6%