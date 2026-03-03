Petróleo se mantiene estable y las acciones bajan en Asia atentos a la guerra en Oriente Medio
Los precios del petróleo se estabilizaron en las primeras operaciones bursátiles de este martes, pero las acciones bajaron, ya que los inversionistas estaban atentos
Los precios del petróleo se estabilizaron en las primeras operaciones bursátiles asiáticas de este martes, pero las acciones bajaron, ya que los inversionistas estaban atentos a la crisis en Oriente Medio.
El petróleo West Texas Intermediate se mantuvo sin cambios en US$71,23 por barril, tras subir un 6,3% el lunes, después de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán del fin de semana que desataron una guerra regional con represalias de Teherán en el Golfo.
El crudo Brent, que subió un 7,3% el lunes tras alcanzar un máximo del 13% al inicio de la sesión, aún no se negociaba.
En tanto, el índice Nikkei de Japón bajó un 0,84%, tras caer un 1,4% el lunes. El Kospi surcoreano, que cerró el día anterior debido a un día festivo, bajó un 1,6%