Petróleo sube en sesión volátil: inversores evalúan ataques de EEUU a Irán

Por Arathy Somasekhar

HOUSTON, 23 jun (Reuters) -

Los precios del petróleo cayeron el lunes más de US$3, o un 4%, después de que Irán atacara la base militar estadounidense en Qatar en represalia por los ataques de Estados Unidos a sus instalaciones nucleares, y no tomara medidas para interrumpir el tráfico de petroleros y gaseros a través del estrecho de Ormuz.

* Los futuros del crudo Brent bajaron US$2,91, o un 3,8%, a US$74,09 por barril a las 1713 GMT. El crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense cedió US$2,8, o un 3,8%, a US$71,06.

* El ejército iraní dijo el lunes que llevó a cabo un "devastador y potente" ataque con misiles contra la base aérea estadounidense de Al Udeid, en Qatar, después de que se escucharon explosiones en la capital qatarí tras la amenaza de Teherán de tomar represalias por bombardeos aéreos.

* "Por ahora, los flujos de petróleo no son el objetivo principal y es probable que no se vean afectados. Creo que se tratará de represalias militares contra bases estadounidenses o de intentar atacar más objetivos civiles israelíes", declaró John Kilduff, socio de Again Capital.

* Qatar dijo que se reserva el derecho a responder directamente y de acuerdo con la ley internacional.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que había "arrasado" los principales sitios nucleares de Irán en ataques durante el fin de semana, uniéndose a un asalto israelí en una escalada del conflicto en Oriente Medio, mientras Teherán prometió defenderse.

* Israel llevó a cabo nuevos ataques contra Irán el lunes, incluidos los de la capital, Teherán, y la instalación nuclear iraní de Fordow, que también fue objetivo del ataque estadounidense. Irán es el tercer productor de crudo de la OPEP.

* Al menos dos superpetroleros dieron marcha atrás cerca del estrecho de Ormuz tras los ataques militares estadounidenses contra Irán, según datos de seguimiento de buques. Más de una semana de violencia en la región obligó a los buques a acelerar, detener o modificar sus rutas.

* Alrededor de una quinta parte del suministro mundial de petróleo fluye a través del estrecho. Sin embargo, el riesgo de un cierre total es bajo, según los analistas. (Reporte de Arathy Somasekhar en Houston, Robert Harvey en Londres, Mohi Narayan en Nueva Delhi y Siyi Liu en Singapur. Editado en español por Natalia Ramos y Manuel Farías)