Petróleo sube ligeramente en operaciones asiáticas, Seúl cae un 6%

Los precios del petróleo subieron ligeramente en las primeras operaciones asiáticas del miércoles, aunque la bolsa de Seúl se desplomó más de un 6%, con los mercados aún inquietos por la guerra en Oriente Medio y su impacto en las cadenas de suministro.

El barril West Texas Intermediate subió un 0,5% hasta los US$74,92, mientras que el Brent del mar del Norte aún no se había negociado.

El martes, el Brent superó los US$85 por barril por primera vez desde julio de 2024, con especulaciones de que el precio podría alcanzar los US$100.

Sin embargo, el Brent bajó más tarde y cerró en US$81,40 por barril, lo que supone un aumento del 4,7%, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que la Armada escoltaría a los petroleros a través del estrecho de Ormuz si fuera necesario y ordenara a Washington que proporcionara seguros para el transporte marítimo.

Las acciones asiáticas se desplomaron en las primeras operaciones de este miércoles.

El índice de referencia Kospi en el parqué surcoreano cayó más de un 6% tras la apertura, mientras que el Nikkei de Tokio bajó un 2,5%.

Los mercados globales cayeron bruscamente el martes, si bien Wall Street recuperó algo de terreno tras los comentarios de Trump.