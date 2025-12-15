Petrolera argentina YPF acepta oferta de Adecoagro para vender 50% de participación en fabricante de fertilizantes

BUENOS AIRES, 15 dic (Reuters) - La petrolera bajo control estatal de Argentina YPF dijo que aceptó una oferta vinculante presentada por Adefa para adquirir el 50% de su participación en Profertil, una empresa líder en la producción de urea granulada en la región, señaló el lunes un comunicado de la empresa.

Profertil produce y comercializa fertilizantes en el país austral y produce unas 1.320.000 toneladas anuales de urea y 790.000 toneladas anuales de amoníaco.

"Esta operación le permite a la compañía continuar enfocándose en su negocio estratégico, como es el desarrollo de Vaca Muerta, para consolidarse como una empresa shale de clase mundial", dijo el comunicado.

(Reporte de Walter Bianchi, editado por Lucila Sigal)