Petrolera argentina YPF acepta oferta de Adecoagro para vender 50% de participación en fabricante de fertilizantes
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
BUENOS AIRES, 15 dic (Reuters) - La petrolera bajo control estatal de Argentina YPF dijo que aceptó una oferta vinculante presentada por Adefa para adquirir el 50% de su participación en Profertil, una empresa líder en la producción de urea granulada en la región, señaló el lunes un comunicado de la empresa.
Profertil produce y comercializa fertilizantes en el país austral y produce unas 1.320.000 toneladas anuales de urea y 790.000 toneladas anuales de amoníaco.
"Esta operación le permite a la compañía continuar enfocándose en su negocio estratégico, como es el desarrollo de Vaca Muerta, para consolidarse como una empresa shale de clase mundial", dijo el comunicado.
(Reporte de Walter Bianchi, editado por Lucila Sigal)
LA NACION
Más leídas
- 1
Eduardo Elsztain: por qué invirtió en contextos desfavorables y qué pasará con el precio de las propiedades
- 2
Cómo será la licitación de Tecnópolis, el predio que es “un dolor de cabeza” para el Gobierno
- 3
La crisis de Pro se profundiza: el pedido de Mauricio Macri tras las fugas y las grietas en la cúpula
- 4
Urgencias del mileísmo refulgente