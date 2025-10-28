Petrolera argentina YPF compra participación en Refinor por US$25,2 millones: comunicado

BUENOS AIRES, 28 oct (Reuters) - La petrolera argentina YPF dijo el martes que adquirió el 50% de la empresa Refinor por un monto de US$25,2 millones por lo que pasará a contar con el total del paquete accionario de la empresa.

Refinor se dedica a la industrialización de hidrocarburos líquidos y gaseosos y sus derivados, la explotación comercial de refinerías y el transporte y comercialización de productos derivados.

"Esta operación es estratégica para la compañía, ya que le permite asegurar la operación del poliducto que conecta la terminal de despacho de YPF en Montecristo (Córdoba) con el nodo de Refinor en Banda del Río Salí (Tucumán), optimizando la logística de abastecimiento de combustibles en toda la región del NOA (noroeste de Argentina", dijo el comunicado de YPF.

Refinor, además, gestiona una red de más de 70 estaciones de servicio.

(Reporte de Walter Bianchi)