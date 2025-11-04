Petrolera argentina YPF, italiana Eni firman acuerdo marco con emiratí ADNOC sobre GNL: ejecutivo YPF

BUENOS AIRES, 4 nov (Reuters) - La petrolera bajo control estatal de Argentina, YPF, y la italiana Eni acordaron el martes el ingreso de la Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) al proyecto de gas natural licuado (GNL) para exportar gas desde Vaca Muerta, dijo el martes el presidente ejecutivo de YPF, Horacio Marín.

La empresa emiratí, a través de su brazo internacional XRG, firmó un acuerdo marco para sumarse al proyecto, que planea tener una capacidad inicial de 12 millones de toneladas anuales de GNL, luego expandible a 18 millones.

"La incorporación de XRG al proyecto Argentina LNG fortalece una iniciativa clave para el futuro energético del país", dijo Marín en un comunicado.

"Esta alianza estratégica nos permite avanzar en el desarrollo de una plataforma de exportación de GNL de clase mundial con un impacto transformador en términos de empleo, inversión y posicionamiento internacional", agregó.

YPF y Eni firmaron en octubre un acuerdo de ingeniería final para exportar gas desde la formación Vaca Muerta, la segunda reserva de gas no convencional del mundo.

