Petrolera argentina YPF proyecta EBITDA de entre US$5.800 millones y US$6.200 millones en 2026: presidente ejecutivo

BUENOS AIRES, 27 feb (Reuters) - La petrolera bajo control estatal argentina YPF proyecta registrar un EBITDA (ganancias antes de impuestos) de entre US$5.800 millones y US$6.200 millones este año, desde los US$5.000 millones reportados en 2025, dijo el viernes el presidente ejecutivo de la empresa, Horacio Marín.

En una conferencia con inversores, Marín dijo que la empresa, que lidera la actividad en la formación de esquisto Vaca Muerta, invertirá entre US$5.500 y US$5.800 millones en 2026, de los cuales el 70% será en la producción no convencional.

"Mi objetivo personal es que para fines de año no tengamos nada, nada de producción en yacimientos convencionales", dijo Marín.

La petrolera el jueves informó que tuvo pérdidas por US$649 millones en el cuarto trimestre de 2025, frente a un resultado negativo de US$284 millones en el mismo trimestre de 2024.

En todo el año, las pérdidas netas alcanzaron los US$799 millones, desde una ganancia de US$2.393 millones el año anterior.

(Reporte de Eliana Raszewski; Editado por Walter Bianchi)