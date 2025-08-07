Petrolera argentina YPF registra caída del 90% en ganancia neta en 2do trim
BUENOS AIRES, 7 ago (Reuters) - La petrolera estatal argentina YPF reportó el jueves una caída de casi el 90% en su ganancia neta del segundo trimestre al totalizar US$58 millones, arrastrada por los menores precios de los combustibles.
Los ingresos de la compañía cayeron un 6% a US$4640 millones, afectados por precios más débiles vinculados al Brent para los productos refinados, especialmente combustibles locales, y una menor demanda estacional de nafta.
Las ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA), una medida clave de la rentabilidad, ascendieron a US$1120 millones en el período abril-junio, un 7% menos que el año anterior.
Analistas encuestados por LSEG esperaban en promedio un EBITDA ajustado de US$1170 millones a partir de unos ingresos de US$4490 millones en el trimestre. (Reporte de Natalia Siniawski; Editado por Walter Bianchi)
