Petrolera argentina YPF reporta pérdidas en 3T por US$198 millones: comunicado
BUENOS AIRES, 7 nov (Reuters) - La petrolera bajo control estatal argentina YPF informó el viernes que registró una pérdida en el tercer trimestre por US$198 millones, comparado con una ganancia de US$1.485 millones en el mismo período de 2024.
En un comunicado de prensa, la petrolera dijo que el EBITDA (ganancias antes de impuestos) resultó en US$1.357 millones, un aumento trimestral del 21% "impulsado por la expansión de la producción de petróleo shale, menores costos de extracción derivados de la desinversión de campos maduros, mayores ventas estacionales de gas natural, además de niveles récord de procesamiento en nuestras refinerías".
Comparado con el mismo período de 2024, el EBITDA se mantuvo estable, agregó la empresa.
(Reporte de Eliana Raszewski)
