Petrolera argentina YPF y Pluspetrol cierran canje de activos vinculados a Vaca Muerta

23 ene (Reuters) - La petrolera estatal argentina YPF firmó un acuerdo para canjear una participación del 44,44% de su filial Vaca Muerta Inversiones por la participación del 50% de Pluspetrol en tres bloques de la provincia de Neuquén.

* El acuerdo otorgará a YPF el 100% de la propiedad de las áreas Las Tacanas, Meseta Buena Esperanza y Aguada Villanueva, según informaron las empresas en un comunicado el jueves.

* En virtud del acuerdo, YPF transferirá a Pluspetrol una participación del 44,44% en su filial Vaca Muerta Inversiones (VMI).

* A cambio, la argentina Pluspetrol cederá su participación del 50% en las tres áreas especificadas situadas en la provincia de Neuquén.

* El intercambio de activos no supone gastos ni ingresos significativos para ninguna de las dos empresas.

* Es posible que se apliquen pequeños ajustes de precios en el momento del cierre, añadieron las empresas.

PERSPECTIVAS

* Las empresas están avanzando en el desarrollo de áreas clave de la formación de esquisto de Vaca Muerta, dijo YPF en un comunicado separado.

* El cierre de la transacción está sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes habituales.

(Reporte de Aida Pelaez-Fernandez; Editado por Walter Bianchi)