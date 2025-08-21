Petrolera china CNPC comenzará a producir gas en Perú a fines de 2026: regulador Perupetro

(Agrega contexto y detalles)

LIMA, 21 ago (Reuters) - La estatal China National Petroleum Corporation (CNPC) comenzará a producir gas natural en Perú en noviembre del próximo año, con una inversión estimada en unos US$500 millones, dijo el jueves el presidente de la agencia estatal Perupetro, Pedro Chira.

El funcionario dijo que de acuerdo al "cronograma" de desarrollo entregado por CNPC las reservas a explotar en el Lote 58, ubicado en la región del Cusco en el sureste del país, están "en el orden de entre 2,5-3,0" billones de pies cúbicos (TCF por su sigla en inglés).

Chira afirmó además a periodistas que un consorcio operado por Anadarko [APCFC. UL], Chevron y Westlawn comenzarán a perforar a fines de este año un primer pozo de exploración offshore, frente a la costa de la región de La Libertad en el norte de país, con una inversión estimada de US$100 millones. (Reporte de Marco Aquino, Editado por Manuel Farías)