Petrolera Maurel & Prom dice que equipos en Venezuela están movilizados tras autorización de EEUU

19 feb (Reuters) - Los equipos de Maurel & Prom en Venezuela están totalmente movilizados y listos para las ‌próximas fases de ‌desarrollo, ⁠dijo el jueves su director ejecutivo, después de que Estados Unidos incluyó a la petrolera francesa en una lista ​de empresas ⁠autorizadas ⁠para ampliar sus operaciones en el país.

Las exportaciones de M&P desde Venezuela ​se detuvieron en el segundo trimestre del año pasado después de ‌que la administración del presidente estadounidense Donald ​Trump suspendió su licencia junto ​con la de otras empresas petroleras.

La empresa esperaba reanudar las exportaciones de petróleo desde el país miembro de la OPEP después de que las fuerzas estadounidenses capturaron y destituyeron al presidente Nicolás Maduro a principios de enero.

Las acciones ​de la empresa subían un 6% en las primeras operaciones bursátiles en París.

El grupo había ⁠presentado una nueva solicitud de licencia a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ‌de Estados Unidos en enero, con el fin de reanudar por completo sus operaciones en Venezuela.

Sin embargo, inicialmente no se incluyó en la lista de empresas cubiertas por dos licencias generales emitidas por la OFAC la semana pasada, que incluía a Chevron, Shell , Repsol y algunas otras empresas ‌asociadas a la petrolera estatal PDVSA.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ⁠emitió el miércoles una nueva licencia general en la que se ‌añade a la empresa francesa a la lista.

"La claridad ⁠que aporta la GL 50A nos permitirá ⁠operar con confianza", afirmó el jueves el director ejecutivo de M&P, Olivier de Langavant, en un comunicado, en referencia a la lista actualizada.

"Esta novedad proporciona un marco regulatorio estable para las actividades de M&P en Venezuela", ‌añadió.

M&P afirmó la semana pasada ​que había observado un aumento significativo de las reservas identificadas en Venezuela, con estudios que confirman el potencial de zonas que antes se consideraban sin probar. (Reporte de Alessandro Parodi en ‌Gdansk, edición de Milla Nissi-Prussak; Editado en Español por Ricardo Figueroa)